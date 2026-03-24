Logo
Large banner

Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила

Аутор:

АТВ

24.03.2026

07:21

Коментари:

0
Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила
Фото: Facebook / DEA Autocentar

Након фирме за обезбјеђење, бензинске пумпе и наргилане, породица федералног министра унутрашњих послова Раме Исака улази у нови бизнис, па је тако свечано отворен салон луксузних аутомобила.

Салон „DEA“ води се на Русмиру Исаку, директору КПЗ-а Зеница, а отварању је присуствовао и градоначелник Зенице Фуад Касумовић, познати угоститељ Сејо Брајловић, али и репер Аднан Никшић Сајфер.

Како се може видјети на објављеним фотографијама, у салону се налазе скупоцјени аутомобили, међу којима су BMW (BMW), Бентли (Bentley), Порше (Porsche), Ферари (Ferrari), али и олдтајмери.

Русмир Исак се захвалио свима који су били дио свечаног отварања Ауто-центра DEA.

„Поносни смо што смо заједно обиљежили почетак једне нове приче и представили простор у којем вас очекује пажљиво одабрана понуда возила и професионална услуга“, истакао је Исак.

Породица Исак је почетком 2024. године отворила бензинску пумпу „DHD“, која је у власништву федералног посланика Арнела Исака и његове супруге.

У фокусу јавности била је фирма за обезбјеђење „Condor“, која је била у власништву супруге Раме Исака, због проласка на тендерима и сукоба интереса због функција које обнашају чланови те породице. Након афере око тендера, Рамо Исак је саопштио да је фирма продата, али купац није познат, пише Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner