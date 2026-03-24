Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила

Аутор:АТВ
24.03.2026
07:21
Након фирме за обезбјеђење, бензинске пумпе и наргилане, породица федералног министра унутрашњих послова Раме Исака улази у нови бизнис, па је тако свечано отворен салон луксузних аутомобила.
Салон „DEA“ води се на Русмиру Исаку, директору КПЗ-а Зеница, а отварању је присуствовао и градоначелник Зенице Фуад Касумовић, познати угоститељ Сејо Брајловић, али и репер Аднан Никшић Сајфер.
Како се може видјети на објављеним фотографијама, у салону се налазе скупоцјени аутомобили, међу којима су BMW (BMW), Бентли (Bentley), Порше (Porsche), Ферари (Ferrari), али и олдтајмери.
Русмир Исак се захвалио свима који су били дио свечаног отварања Ауто-центра DEA.
„Поносни смо што смо заједно обиљежили почетак једне нове приче и представили простор у којем вас очекује пажљиво одабрана понуда возила и професионална услуга“, истакао је Исак.
Породица Исак је почетком 2024. године отворила бензинску пумпу „DHD“, која је у власништву федералног посланика Арнела Исака и његове супруге.
У фокусу јавности била је фирма за обезбјеђење „Condor“, која је била у власништву супруге Раме Исака, због проласка на тендерима и сукоба интереса због функција које обнашају чланови те породице. Након афере око тендера, Рамо Исак је саопштио да је фирма продата, али купац није познат, пише Кликс.
