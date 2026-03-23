Министарство Раме Исака папрено кажњено

23.03.2026
17:59
Конкуренцијско вијеће БиХ казнило је Федерално министарство унутрашњих послова којим управља министар Рамо Исак са 10.000 КМ.
Кажњено је и Федерално министарство здравства на чијем челу је министар Недиљко Римац.
Како стоји у рјешењу Конкуренцијског вијећа, оба министарства су ограничила и нарушила конкуренцију на тржишту пружања здравствених услуга.
Оба министарства су, истиче се, склопила забрањене споразуме по Закону о конкуренцији БиХ, пише "Фокус".
У пријави Здравствене специјалистичке установе Поликлинике Виталис наведено је да су ова министарства односно министри донијели правилник о критеријима за провјеру здравствене способности особа које ради у агенцијама за обезбјеђење.
Додаје се да је овај правилник изричито навео девет домова здравља, двије болнице и два завода на подручју ФБиХ који једини могу обављати провјеру тјелесне и душевне способности особа.
"Суштински, изричито прописивање здравствених установа којима су оснивачи општине/кантони представља спречавање, нарушавање и ограничавањем тржишне конкуренције. Такође, то је потпуно супротно Закону о здравственој заштити ФБиХ који дјелатност здравствених установа није ограничио у односу на оснивач", наводи се у пријави Поликлинике Виталис.
МУП ФБиХ, којим руководи Рамо Исак, је у свом одговору навео да се подносилац захтјева обраћао прије три године са захтјевом за измјену спорног члана Правилника.
Федерално министарство здравства, наводе, доставило је одговор да није могуће проширивати листу овлаштених здравствених установа, те да није могућа верификација осталих здравствених установа јер не постоји правни основ.
МУП ФБиХ даље наводи да је правни основ доношења спорног правилника као лекс специјалис Закон о агенцијама и унутрашњим службама заштите, заштите људи и имовине. Додају да је правилник донесен на основу закона из 2002. године.
Ипак, Конкуренцијско вијеће је утврдило да су МУП и ФМЗ ФБиХ доношењем и примјеном Правилника починили забрањени споразум из Закона о конкуренцији.
Навели су да су онемогућили слободан приступ осталим здравственим установама које испуњавају прописане услове на релевантно тржиште, а оба министарства морају платити казну у року од осам дана.
