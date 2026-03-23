Акцизе уврштене у дневни ред: Прекинута сједница Дома народа

Аутор:Маријана Ивељић
23.03.2026
Расправа о хитно најављеним Закону о ВСТС и Закону о суду, претворила се у дискусију о Приједлогу закона о допуни Закона о акцизама. Након пуна три часа од почетка сједнице гдје су пљуштали криви наводи и повреде пословника, акцизе су уврштене на дневни ред, као друга тачка.
"Данас популизмом кажемо једна точка је сигурна. Сигурне су свих 19, зашто их угрожавате својим приједлозима? Сви ти ваши приједлози до сада су могли бити расправљени и ових 19 су могли бити завршени и онда би расправљали ваше приједлоге. Зашто неко инсистира у различитим увјерењима већина", рекао је Драган Човић, замјеник предсједавајућег Дома народа ПС БиХ
Грчевито су се српски опозициони посланици, у истом тону као и бошњачки борили да се на дневни ред уврсте акцизе. Главни актер Желимир Нешковић који је тражио да се ова тачка уврсти у дневни ред, за којег је ово је горуће питање, најмање је причао о акцизама, а највише о СНСД-у.
"Ја вас позивам да ми расправљамо. Да ли ћете ви прихватити овај модел овај модел о коме ја данас причам, који предлажем, то је друга ствар, али дајте да отворимо причу у вези с овим јер ово је тема која гори", рекао је Желимир Нешковић, делегат Клуба српског народа (СДС).
"Ради се о закону који је донијела парламентарна скупштина БиХ, државе БиХ и акцизе се могу промијенити само на основу Закона државе БиХ", рекла је Шефик Џаферовић из Клуба бошњачког народа (СДА).
Нешковићев приједлог о укидању акциза значи одузимање овлаштења Влади Републике Српске, упозорава Радован Ковачевић. Кључне мјере, каже треба да доноси Влада Републике Српске и Влада ФБиХ. У Републици Српској се припрема пакет мјера који се огледа у томе да ће грађани уз фискални рачун за плаћено гориво моћи да добију поврат акциза.
"Немојте никада рачунати на то да ћемо одустати од основног принципа, а то је Република Српска на првом мјесту. Кључне одлуке ће да се доносе у Бањалуци, а не у Сарајеву ако нас питате. Пошто нема воље из Федерације да се ради било шта, осим популистичких мјера које не могу да доведу до резултата, ми већ сада разматрамо како да сваком грађанину Републике Српске вратимо 10 одсто од акцизе које плати на гориво у Републици Српској", рекао је Радован Ковачевић, Делегат Клуба српског народа.
Приједлог опозиције из Републике Српске направљен је у Клубу Бошњака како би се произвела деструкција, јасан је Никола Шпирић. Опозиција из Републике Српске, каже чини допуну бошњачком клубу
"Није предложен Закон о смањењу акциза, овдје се ради о томе да одлучивање о смањењу акциза се пренесе на из Парламентарне скупштине у Вијеће министара без и једног валидност документа", рекао је Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
Прегласавањем српских посланика из владајуће коалиције на нивоу БиХ, Представнички дом је прије седам дана подржао измјене Закона о акцизама. Тиме се Савјету министара омогућава да у случају поремећаја тржишта може да донесе одлуку о привременом укидању или смањењу акциза на нафтне деривате на максимално шест мјесеци у календарској години. За власт у Српској, то је перфидно отимање надлежности Српске с циљем централизације још једне функције на заједничком нивоу.
