Неће се дозволити пренос надлежности на БиХ

Аутор:Бранка Дакић
24.03.2026
19:05
Коментари:1
Савјет министара не може имати улогу Владе. Влада Српске и Влада Федерације Бих треба да донесу мјере у циљу заштите грађана од поскупљења, што Влада Републике Српске и ради, јасна је порука из СНСД-а. За њих дилеме нема – неће дозволити да се о грађанима Српске одлучује у Сарајеву.
"Што више одлука доноси савјет министара, више га приближавате да је она Влада. Она није Влада. Он је помоћни орган по дефиницији, али они све чине да то буде", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
САЊА ВУЛИЋ, шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ
"Ако прочитате приједлог који је доставио Саша Магазиновић или Желимир Нешковић, видјећете да нема помена смањења акциза. Они само задужују Савјет министара да у случају повећања цијена горива, смање акцизе. Зато ми говоримо да се ради о преносу надлежности. Не ради се о бризи о грађанима", рекла је Сања Вулић, шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ.
У опозицији не виде ништа спорно. За њих је прича о преносу надлежности са Српске на ниво БиХ само изговор.
Република Српска
Минић најавио помоћ за грађане и сет закона за повећање плата
"Други аргумент који, такође, треба одбити је да се преноси надлежност на Савјет министара. Ја подсјећам вас и јавност у Републици Српској да све и да дође одлука до Савјета министара, да је она опет у рукама људи из Републике Српске", рекао је Ненад Вуковић, српски делегат у Дому народа ПС БиХ (ПДП).
ЖЕЛИМИР НЕШКОВИЋ, српски делегат у Дому народа ПС БиХ (СДС)
08.44-08.58
"Ја не видим који је други начин, него да се разговара. Делегати СНСД су остали усамљени, чак су и делегати ХДЗ-а и деведесетке пристали на то, не само да се расправља, чак су најавили да ће подржати овај Закон", рекао је Желимир Нешковић, српски делегат у Дому народа ПС БиХ (СДС).
Преговоре, за сада, могу водити само са странкама из Федерације БиХ. Јер, подударају им се ставови.
"Делегати СНСД-а су највећи издајници интереса српског народа у БиХ, јер је највећи интерес и српског, и хрватског, и бошњачког народа и свих осталих да имају јефтиније гориво", рекао је Саша Магазиновић, посланик СДП-а у ПД ПС БиХ.
Интереси Српске и српског народа су нам на првом мјесту и баш зато нисмо пристали на то да се одлуке доносе у Сарајеву, без сагласности Владе Републике Српске, рекао је ово радован Ковачевић у тв дуелу са Небојшом Вукановићем.
"Кажу да смо ми гласали против акциза. То је ноторна лаж. То грађани Републике Српске треба да знају. Кажу они да је делегат СДС-а предложио смањење акциза. Није. Тренутно, по Уставу и по закону о акцизама доносе одлуке искључиво министар финансија Републике Српске и министар финансија ФБиХ", рекао је Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа ПС БиХ.
Приједлог закона о измјени закона о акцизама БиХ усвојен еј на претходној сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ. Да би ступио на снагу, мора да буде усвојен и у Дому народа.
