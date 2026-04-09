09.04.2026 14:34

Ново м:тел ТВ искуство - мање тражења, више гледања
Ново м:тел ТВ искуство доноси више од 20 нових функционалности и преко 30 унапређења, осмишљених да вам омогуће бржи, једноставнији и интуитивнији приступ садржају који волите, без лутања кроз мени.

Унапријеђен, бржи и визуелно уједначен м:тел ИПТВ интерфејс који ових дана стиже на ваше ТВ екране омогућава природно кретање кроз платформу, јасне категорије и прегледан приказ садржаја. Велике слике и јасно истакнуте препоруке помажу вам да већ на први поглед пронађете свој омиљени садржај, умјесто да га тражите кроз комплетну понуду.

Гледање ТВ-а остаје познато, али сада имате више контроле без прекида. Програм који је већ емитован можете покренути одмах, директно из статусне линије или мини водича, док се пропуштени садржај наставља аутоматски - без враћања у мени и додатних корака.

Канали су организовани по жанровима, уз опцију Моји канали, која вам омогућава да издвојите оно што најчешће гледате и да се кроз садржај крећете брже и једноставније. ТВ водич и претрага су унапријеђени тако да вам на једном мјесту приказују шта је доступно сада, шта можете вратити и који садржај долази касније, без нагађања и додатног кликања.

Видеотеке су обједињене и прегледно приказане, па лако откривате нове филмове, серије и емисије, чак и прије него што се одлучите на претплату. Активација додатног садржаја омогућена је у само два клика, директно са ТВ екрана, кроз нови и једноставнији Shop.

Поред тога, редизајниране апликације, попут Временске прогнозе, Вијести, Допуне рачуна и Дјечије ТВ секције, доносе јаснији приказ, брже кориштење и боље прилагођено искуство за све чланове породице.

Као посебан додатак, понуду употпуњују и нови канали, укључујући Арена Спорт канале, са најактуелнијим спортским такмичењима и врхунским преносима за још више узбуђења пред екраном.

м:тел ТВ - све што желите од сада је на једном мјесту!

