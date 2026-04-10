Орбан: Противници спремни на све да преузму власт

Противници тренутне Владе Мађарске ријешени су да учине све како би преузели власт, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Наши противници се неће зауставити ни пред чим на путу преузимања власти - они флертују са страним обавјештајним агенцијама, пријете нашим присталицама одмаздом, износе лажне оптужбе, причају о крађи избора прије њиховог одржавања и организују протесте и побуне прије него што се изброје гласови", навео је Орбан у телевизијском обраћању нацији.
Према његовим ријечима, ради се о организованом покушају да се створи хаос дискредитовањем избора у очима међународне заједнице и довођењем у питање одлука мађарског народа.
Орбан је скренуо пажњу на оно што је постигнуто у посљедњих неколико година, укључујући отварање милион радних мјеста и повећање плата.
"Међутим, постоји опасност да изгубимо све што смо заједно изградили. Ратови се воде у свијету, енергетска и финансијска криза куцају на врата Европе, а Мађарска не може да стоји по страни", рекао је Орбан.
Он је нагласио да сада није вријеме за несугласице, љутњу и мржњу, већ да су Мађарској сада потребни јединство, солидарност и безбједност, пренио је ТАСС.
"Проглашавамо национално јединство и заштитићемо све мађарске породице усљед кризе која пријети Европи", навео је Орбан, позивајући граћане да изађу на парламентарне изборе у недјељу, 12. априла, и подрже владајућу странку Фидес.
Орбан је додао да су високи улози на предстојећим изборима и да "промјене значе опасност", преноси Срна.
