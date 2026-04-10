Трамп: Изађите на изборе и гласајте за Орбана!

10.04.2026 07:15

Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Амерички предсједник Доналд Трамп исказао је пуну подршку мађарском премијеру Виктору Орбану уочи надолазећих избора, назвавши га "снажним и моћним вођом". У објави на својој друштвеној мрежи, Трамп је позвао Мађаре да гласају за Орбана на изборима који се одржавају ове нед‌јеље, 12. травња, објављено је на платформи Truth Social.

Похвале Орбановом водству

Трамп је истакнуо како изузетно цијени мађарског премијера. "Виктор Орбан зауста је снажан и моћан вођа, с доказаним искуством у постизању феноменалних резултата. Он се неуморно бори за своју велику земљу и народ те их воли, баш као што ја то чиним за Сједињене Америчке Државе", написао је.

Навео је и Орбанове успјехе: "Виктор марљиво ради на заштити Мађарске, расту економије, отварању радних мјеста, промовисању трговине, заустављању илегалне имиграције и осигуравању закона и реда!"

Трамп се осврнуо и на односе двију земаља за вријеме својег мандата. "Односи између Мађарске и Сједињених Држава достигли су нове висине сарадње и спектакуларних постигнућа под мојом администрацијом, увелике захваљујући премијеру Орбану. Радујем се наставку блиске сарадње с њим како би обје наше земље могле даље напредовати овим изванредним путем до успјеха и сарадње", поручио је.

"Има моју потпуну и тоталну подршку"

Амерички предсједник подсјетио је да је Орбана подржао и на изборима 2022. године. "Био сам поносан што сам подржао Виктора за поновни избор 2022. године и част ми је то учинити поновно", стоји у објави.

Затим је упутио директан позив мађарским бирачима. "Дан избора је нед‌јеља, 12. април. Мађарска: Изађите и гласајте за Виктора Орбана. Он је прави пријатељ, борац и побједник те има моју потпуну и тоталну подршку за поновни избор за премијера Мађарске." Своју је поруку закључио ријечима: "Виктор Орбан никада неће изневјерити велики народ Мађарске. Ја сам с њим до краја!"

Доналд Трамп

Виктор Орбан

Мађарска

Америка

