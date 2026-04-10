Трамп: Орбан снажан лидер који се доказао феноменалним резултатима

Премијер Мађарске Виктор Орбан ја истински снажан и моћан лидер, који се доказао феноменалним резултатима, навео је предсједник САД Доналд Трамп.
Он је у поруци подршке Орбану на мрежи "Трут соушл" написао да се мађарски премијер неуморно бори за "велику земљу Мађарску и њен народ", као што то чини Трамп за САД.
"Виктор вриједно ради на заштити Мађарске - подиже економију, отвара радна мјеста, промовише трговину, зауставља илегалну миграцију и осигурава ред и закон", истакао је Трамп.
Према његовим ријечима, односи Мађарске и САД достигли су нове висине сарадње и спектакуларних достигнућа, у великој мјери захваљујући Орбану.
"Радујем се наставку блиског рада с њим, како би обје наше земље додатно напредовале да овом изузетном путу ка успјеху и сарадњи. Поносан сам што сам подржао Виктора на изборима 2022. године и част ми је да то поново учиним", нагласио је Трамп.
Америчке трупе би могле да напусте Европу
Амерички предсједник подсјетио је да ће у недјељу, 12. априла, бити одржани парламентарни избори у Мађарској и позвао Мађаре да изађу и гласају за Орбана.
"Он је истински пријатељ, борац и побједник, и има моју пуну подршку да поново буде изабран за премијера Мађарске. Виктор Орбан никада неће изневјерити велики народ Мађарске. Потпуно сам уз њега", поручио је Трамп.
Орбан је на "Иксу" захвалио америчком предсједнику на подршци, преноси Срна.
