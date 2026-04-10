Помијешајте ова два састојка и прашина се неће стварати данима

Аутор:

АТВ
10.04.2026 18:42

Коментари:

0
Помијешајте ова два састојка и прашина се неће стварати данима
Фото: Pixabay

Прашина се у дому појављује брже него што бисмо жељели, али постоји једноставан трик који може помоћи да полице остану чисте много дуже него иначе.

Рјешење је у комбинацији два састојка на која вјероватно нисте помислили када је ријеч о брисању прашине. Иако звучи необично, ова мјешавина ствара танки слој на површини који спречава брзо задржавање прашине.

Како да направите средство:

  • Помијешајте 1 чашу воде и 1 чеп омекшивача
  • Сипајте у боцу са распршивачем
  • Попрскајте крпу и пребришите полице.
Осим што уклања прашину, оставља и пријатан мирис у простору. Површине ће дуже остати чисте, а ви ћете имати мање посла око свакодневног одржавања дома.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

чишћење

чишћење куће

прашина

омекшивач

брисање прашине

