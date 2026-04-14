Алкарас славио, али по којој цијени?

АТВ
14.04.2026 19:56

Карлос Алкараз из Шпаније узвраћа ударац Данилу Медведеву из Русије током полуфиналног меча на тениском турниру БНП Парибас Опен, у суботу, 14. марта 2026. године, у Индијан Велсу, Калифорнија.
Фото: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Шпански тенисер Карлос Алкарас тријумфално је стартовао на турниру у Барселони, али би побједа могла имати и своју цијену.

Само два дана након пораза од Јаника Синера у финалу мастерса у Монте Карлу, Алкарас је започео такмичење на АТП турниру у Барселони побједом против финског квалификанта Ота Виртанена.

Шпански тенисер славио је без већих проблема послије сат и 25 минута игре, резултатом 6:4, 6:2, али је меч обиљежио и један неугодан детаљ. Наиме, Алкарас је пред крај првог сета осјетио бол у десном зглобу, због чега је морао на кратку интервенцију физиотерапеута.

Након меча, други тенисер свијета умирио је јавност, али није крио да постоји одређена забринутост.

„Због кратког времена за одмор између турнира, увијек се појаве неки ситни проблеми и болови. Сутра ћу разговарати са физиотерапеутом да видимо о чему се ради и надам се да није ништа озбиљно“, рекао је Алкарас.

Шпанац се потом осврнуо и на повратак у Барселону, као и на изазовну транзицију са турнира у Монте Карлу.

„Сјајан је осјећај вратити се. Лијепо је остварити нову побједу овдје у Барселони пред својом публиком. Недостајало ми је да играм овдје. Покушао сам да прилагодим своју игру колико год сам могао, али није било лако. Јутрос сам имао први тренинг овдје, а услови су другачији него у Монте Карлу“, додао је Карлос.

Упркос потешкоћама, Алкарас је задовољан приказаним.

„Генерално сам веома задовољан начином на који сам играо и како сам ријешио проблеме у првом сету. На крају сам играо заиста добар тенис. Надам се да ћу се осјећати још боље у наредном колу, па ћемо видјети како ће све ићи“, закључио је Шпанац.

