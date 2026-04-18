У ауту пронађено раскомадано тијело: Огласила се полиција након хапшења репера

18.04.2026 10:20

Репер Дејвид Ентони Бурке прави селфи
Фото: Instagram / d4vddd

Пјевач Д4вд, коме је право име Дејвид Ентони Бурк, ухапшен је и задржан без права на кауцију у вези са смрћу 15-годишње Селесте Ривас Ернандез, саопштила је полиција Лос Анђелеса.

Истрага је покренута након што су у септембру 2025. године у његовом заплијењеном возилу „Тесла“, регистрованом на Д4вд, пронађени људски остаци, пренио је „Пипл“.

Према наводима полиције, тијело је било у пртљажнику возила паркираног у Холивуд Хилсу, а пријава је услиједила након дојаве о непријатном мирису.

Медицински истражитељ округа Лос Анђелес касније је идентификовао посмртне остатке као несталу 15-годишњу тинејџерку Селест Ривас Ернандез, чији је нестанак раније пријављен.

Узрок смрти у том тренутку није био утврђен.

Адвокати Д4вд-а су одбацили оптужбе, наводећи да „не постоји доказ да је он убио Селест Ривас Ернандез“ и да ће „снажно бранити његову невиност“.

Полиција наводи да се случај третира као убиство.

Истражитељи до сада нису званично потврдили однос између пјевача и жртве, а судски поступак и даље је у фази разматрања од стране тужилаштва у Лос Анђелесу.

