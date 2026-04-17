Званично потврђено снимање трећег дијела филма "Топ Ган"

Аутор:

АТВ
17.04.2026 18:09

Коментари:

0
Глумац Том Круз на снимању филма Немогућа мисија
Фото: Таnjug/Paramount Pictures and Skydance via AP

Снима се трећи наставак планетарно популарне франшизе "Топ Ган", а холивудска звијезда Том Круз поново ће обући пилотску униформу и ускочити у култну улогу Пита Маверика Мичела.

Студио Парамаунт званично је потврдио да је нови филм у припреми током своје презентације на престижном CinemaCon-у. Ова вијест стиже као природан слијед догађаја након невјероватног глобалног успјеха који је постигао "Топ Ган: Маверик" 2022. године, успјевши да врати публику у биоскопе широм свијета.

Сценарио се већ пише, стара екипа на окупу

Џош Гринстејн, један од водећих људи студија Парамоунт, потврдио је да је пројекат ушао у фазу развоја.

- "Топ Ган 3" је званично у припреми, сценарио се тренутно пише, а филм ће поново ујединити Тома Круза и продуцента Џерија Брукхајмера - изјавио је Гринстејн, изазвавши одушевљење међу љубитељима акционог спектакла.

Брукхајмер, који је био кључни човјек иза оригинала из 1986. године, али и модерног наставка, поново ће надгледати продукцију, што гарантује континуитет квалитета који је публику оставио без даха прије двије године.

Наставак приче о новој генерацији

Иако се детаљи радње чувају под строгим велом тајности, очекује се да ће трећи дио наставити тамо гдие је претходни стао истражујући однос Маверика са млађом генерацијом пилота коју смо упознали у другом дијелу. Подсјећамо, "Топ Гун: Маверицк" зарадио је вртоглавих 1,5 милијарди долара, чиме је постао један од најуспешнијих филмова у историји кинематографије.

Том Круз: "Требало ми је 35 година да смислим наставак"

Сам Том Круз је још током 2025. године наговјештавао да су разговори о новом филму у току, истичући да он и његов тим увек траже савршену причу прије него што упале камере.

- Да, размишљамо и разговарамо о много различитих прича и о томе шта бисмо могли да урадимо. Требало ми је 35 година да осмислим "Топ Ган: Маверик", тако да о свему на чему радимо, прво дуго разговарамо - изјавио је Круз и додао да његова радна етика не познаје одмор.

Поред рада на повратку Маверика, Круз је недавно завршио снимање са оскаровцем Алехандром Ињаритуом и наставља сарадњу са Кристофером Мекверијем на новим пројектима.

(информер)

