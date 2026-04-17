Logo
Large banner

Бивши муж Клои Кардашијан признао да ју је оженио из користи

Аутор:

АТВ
17.04.2026 21:09

Коментари:

0
Бивши муж Клои Кардашијан признао да ју је оженио из користи

Клои Кардашијан одговорила је на тврдње бившег супруга Ламара Одома да се њихов брак темељио на његовој жељи за славом и богатством.

У новом Нетфликсовом документарцу Одом је дао наслутити да се са Клои оженио јер га је привукао раскошан животни стил породице Кардашијан, што је она оштро демантовала у свом подкасту.

Шта је Одом рекао у документарцу

У Нетфликсовом документарцу "Untold: The Death & Life of Lamar Odom", објављеном 31. марта, 46-годишњи бивши НБА играч осврнуо се на брак са Клои Кардашијан (41) и предозирање из 2015. године, које га је умало коштало живота. Одом је тада пронађен без свијести у борделу близу Лас Вегаса, а опорављао се уз помоћ Клои, од које се у том тренутку већ разводио.

У документарцу је говорио и о одлуци да ожени Клои након само 30 дана везе.

"Ја сам већ Ламар Одом и гледам како она и њена породица живе. Помислио сам: 'Знам да је то мјесто гдје желим да будем. Тако желим да живим'", рекао је.

Његов близак пријатељ Ентони Пумпкин Бокер, који је био на вјенчању, тврди да му је Одом баш на дан вјенчања два сата објашњавао зашто се жени.

"Говорио је да све то ради како би себи обезбиједио бољу будућност. Кардашијанови познају много људи и имају много веза", испричао је Бокер.

Сам Одом је њихов брак, склопљен 2009. године, описао као "потез моћи" којим је својој слави НБА првака придружио и утицај породице Кардашијан, преноси б92.

"Али нисам био спреман на толику моћ", признао је.

Клои му одговорила

Клои Кардашијан је на његове тврдње реаговала у новој епизоди свог подкаста "Kloi in Wonder Land".

"Сједиш пред камером и говориш да си ме оженио због славе? Молим? То је је**но с**ње. Осјећам се као будала", рекла је. Истакла је и да се осјећа искоришћено јер је учествовала у снимању.

"Провела сам сате радећи на том документарцу, учинила сам им услугу. Нисам добила ни цента. Бијесна сам што сам уопште учествовала."

Објаснила је да је на учешће пристала тек након вишемјесечног наговарања јер су јој из Нетфликса рекли да документарац не могу да заврше без ње.

"Никад више нећу ништа радити са Ламаром", поентирала је Клои.

Пар се разишао 2013. године, а развод је финализован 2016. Клои је Одому директно поручила: "Теби је све шала. Ни за шта не преузимаш одговорност."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Клои Кардашијан

вјенчање

Ламар Одома

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

18

Који се то пси одлично слажу с мачкама?

22

16

Руски научници креирали робота који игра шах

22

07

Скочила цијена злата

21

55

Готово је: "Пристали су на све"

21

55

Директор ФИБА лиге шампиона Патрик Комнинос: "Задовољни смо развојем такмичења"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner