Бивши муж Клои Кардашијан признао да ју је оженио из користи

Аутор:АТВ
Клои Кардашијан одговорила је на тврдње бившег супруга Ламара Одома да се њихов брак темељио на његовој жељи за славом и богатством.
У новом Нетфликсовом документарцу Одом је дао наслутити да се са Клои оженио јер га је привукао раскошан животни стил породице Кардашијан, што је она оштро демантовала у свом подкасту.
У Нетфликсовом документарцу "Untold: The Death & Life of Lamar Odom", објављеном 31. марта, 46-годишњи бивши НБА играч осврнуо се на брак са Клои Кардашијан (41) и предозирање из 2015. године, које га је умало коштало живота. Одом је тада пронађен без свијести у борделу близу Лас Вегаса, а опорављао се уз помоћ Клои, од које се у том тренутку већ разводио.
У документарцу је говорио и о одлуци да ожени Клои након само 30 дана везе.
"Ја сам већ Ламар Одом и гледам како она и њена породица живе. Помислио сам: 'Знам да је то мјесто гдје желим да будем. Тако желим да живим'", рекао је.
Његов близак пријатељ Ентони Пумпкин Бокер, који је био на вјенчању, тврди да му је Одом баш на дан вјенчања два сата објашњавао зашто се жени.
"Говорио је да све то ради како би себи обезбиједио бољу будућност. Кардашијанови познају много људи и имају много веза", испричао је Бокер.
Сам Одом је њихов брак, склопљен 2009. године, описао као "потез моћи" којим је својој слави НБА првака придружио и утицај породице Кардашијан, преноси б92.
"Али нисам био спреман на толику моћ", признао је.
Клои Кардашијан је на његове тврдње реаговала у новој епизоди свог подкаста "Kloi in Wonder Land".
"Сједиш пред камером и говориш да си ме оженио због славе? Молим? То је је**но с**ње. Осјећам се као будала", рекла је. Истакла је и да се осјећа искоришћено јер је учествовала у снимању.
"Провела сам сате радећи на том документарцу, учинила сам им услугу. Нисам добила ни цента. Бијесна сам што сам уопште учествовала."
Објаснила је да је на учешће пристала тек након вишемјесечног наговарања јер су јој из Нетфликса рекли да документарац не могу да заврше без ње.
"Никад више нећу ништа радити са Ламаром", поентирала је Клои.
Пар се разишао 2013. године, а развод је финализован 2016. Клои је Одому директно поручила: "Теби је све шала. Ни за шта не преузимаш одговорност."
