Ко је нови муж Мелине Џиновић? Има 70 година и створио је праву империју

Модна креаторка Мелина Џиновић поново стаје на луди камен, а њен вјереник је богати Енглез по имену Џефри Пол Арнолд Деј (70).
Наиме, Мелина Џиновић за викенд се удаје за британског бизнисмена Џефрија Пола Арнолда Деју у Монаку. Како преносе домаћи медији, модна креаторка је припремила чак четири вјенчанице за велики дан, али и смјештај за своје госте из цијелог свијета.
Убрзо након сазнања да се Мелина удаје, у јавности су испливали бројни детаљи о богатству и прошлости њеног вјереника, ускоро супруга, Џефрија који има 70 година.
Нови вјереник Мелине Џиновић је богати Енглез по имену Џефри Пол Арнолд Деј (70). Овај успјешни бизнисмен је од модне креаторке старији тачно 25 година и у свом власништву посједује праву империју.
Недуго прије него што је упознао Мелину, Џефри је у јуну прошле године добио дијете са лијепом и младом Украјинком. Они су били кратко у вези, коју су окончали док је она још била трудна, али је Енглез дијете одмах по рођењу признао и није дозволио да раскид утиче на њега.
Извор близак пару наводи да је Мелина у везу са њим ушла тек након тог раскида, када је он био слободан мушкарац. Она је у потпуности прихватила његову ситуацију из прошлости и планирано је да упозна његово најмлађе дијете.
