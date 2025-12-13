Кејт Винслет открила Еминемов бизаран захтјев: "Тражио да му обријем интимну регију"

Извор:
Гостујући у популарној емисији Грејама Нортона, Кејт Винслет је испричала анегдоту коју, како је истакла, никада раније није објелоданила, а тиче се познатог репера Еминема и његовог шокантног захтјева.
Славна глумица је сједила у петак на чувеном црвеном каучу поред бивше новозеландске премијерке Џасинде Ардерн, британског комичара Алана Кара и америчког колеге Сета Мајерса.
Разговор их је довео до култне емисије "Saturday Night Live" (СНЛ), гдје је Мајерс провео године, а он се присјетио да је Винслет некада била водитељка. То ју је подстакло да подијели своја сјећања на то искуство, укључујући и њен бизаран сусрет са Еминемом.
"Могу ли само да кажем, када сам била тамо, било је апсолутно застрашујуће. Могу ли вам само испричати кратку причу, иако је ово потпуно непланирано?", питала је.
Након што ју је водитељ охрабрио, Винслет се присјетила свог водитељског дебија на СНЛ-у 2004. године, када је музички гост био Еминем. Додатни притисак је била чињеница да се све догодило само недјељу дана након озлоглашеног инцидента у којем је пјевачица Ешли Симпсон ухваћена како "отвара уста".
"Када сам била тамо, то је било недјељу дана након што је Ешли Симпсон ухваћена како фингира да пјева. У то вријеме сам била са Еминемом. Промовисала сам филм Џ. М. Барија 'Сан о животу', а Џони Деп и ја смо морали да пропустимо пробу у сриједу јер смо морали да идемо у Чикаго да разговарамо са Опром", рекла је.
"И ја сам рекла: 'О Боже, какав ће бити уводни монолог?' Враћам се у сриједу увече, а они кажу: 'Још увијек покушавамо да схватимо'", наставила је.
"Молим вас, реците ми. Још неколико дана, шта ћете ме натјерати да радим? Сљедећег дана долазим, а они кажу: 'Умијеш ли да пјеваш?'"
Како је Кејт навела, одговорила је да умије "мало", на шта су је питали да ли степује. Након што је рекла да, рекли су јој да је 'савршено', али јој и даље нису хтјели дати никакве детаље.
"Рекла сам: 'О Боже, шта ми се сада дешава?' Ово је било апсолутно застрашујуће. Дали су ми 24 сата да научим. Степујем и пјевам уживо, недјељу дана након цијеле те ствари са Ешли Симпсон", присјетила се глумица.
Али то није био крај изненађењима. Глумица је потом подијелила још бизарнију причу.
"И морам да кажем још нешто, а ово је прича коју никада, никада нисам испричала. Еминем ме је замолио да му обријем задњицу", открила је Винслет, на шта је публика праснула у смијех.
Водитељ ју је у шали питала: "Је ли са бријачем?"
"Па, он је рекао: 'Хоћеш ли ми обријати задњицу?', а ја сам рекла: 'Жао ми је, не бавим се личном његом'", присјетила се, па кроз смијех додала: "Нећу ти ићи бријачем у задњицу, душо. Искрено, никада раније у животу нисам јавно испричала ту причу. Ето." изјавила је и оставила све у студију без текста.
