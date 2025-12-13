Logo
Испливао снимак с лица мјеста: Карлеуша и Драгана се среле након прекида пријатељства

13.12.2025

12:43

Испливао снимак с лица мјеста: Карлеуша и Драгана се среле након прекида пријатељства

Јелена Карлеуша и Драгана Мирковић, које су средином године прекинуле дугогодишње пријатељство, сада су одлучиле да ставе тачку на несугласице.

Пјевачице су се среле на аеродрому, снимиле заједнички видео за ТикТок, а сусрет су завршиле загрљајем, показујући да су поштовање и љубав између њих ипак преовладало.

Подсјетимо, раније ове године Јелена је за Право лице естраде открила да је до прекида дошло након што се нашла на "сајбер удару", те да у тим тешким тренуцима није добила подршку колега, па ни Драгане.

Карлеуша је тада нагласила да је морала да се бори сама и да је разочарана неколегијалношћу неких колега.

''Ја сам била на сајбер удару. Десиће се тужба, до краја недјеље сљедеће, мој менаџемент, Зоран иде за Америку, већ има заказан састанак, ја сам отворила нови профил. И мој ће тек'', рекла је Јелена, па наставила:

@karleusaofficial Najskuplja 😎 #karleusa #draganamirkovic ♬ original sound - PatBO

''Моја каријера и име, није Инстаграм, тако да, ја разумијем да су људи навикли на мене, али ниједна озбиљна музичка звијезда није друштвена мрежа него рад, а ја славим 30 година каријере, хејтери извините, џабе сте кречили, да сте тако удружени да завршавате школе, факултете, да радите и плаћате порез, гдје би нам био крај, овако залудни људи који су мислили да могу да науде, а заправо су учинили да имам више енергије да правим веће резултате, да будем мотивисана, тако да, хвала хејтерима, заувијек ће бити у црној рупи, лажне петиције да потписују, њихов живот ће заувијек бити да се баве неким другим, то је њихова највећа клетва'', додала је Јелена.

Карлеуша је тада изразила велико незадовољство поводом тога што је ниједан колега није подржао, па ни они са којима је годинама у сјајним односима.

Karleuša

Сцена

Карлеуша изгубила телефон, због снимака и слика није могла да се смири

''За све ове мјесеце ме није позвала ниједна колегиница, ниједан колега, тако да је то добро мени да ће ово добити од мене сљедећи пут, ја сам једина која их брани, бори се за њихова права, која је прва када имају проблеме. Ја сам пружила подршку и колегама, и животињама, испали су јако неколегијалниу, да се некоме од њих ово дешавало, ја бих прва скакала у ватру, зато што сам ја правична и јако ме боли неправда. Ја своје битке бијем сама и увијек јесам. Дефинитивно се показала да пријатељства на естради не постоје, а пјевачи су се уплашили ове ситуације. Драгана ми није послала ниједну поруку, ниједна од тих пјевачица, нико. Баш ме брига'', била је жестока Јелена.

Ипак, изгледа да су сада стари неспоразуми превазиђени, а видео на аеродрому то јасно и потврђује.

(Телеграф.рс)

Јелена Карлеуша

Dragana Mirković

