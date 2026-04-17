Познати репер ухапшен због убиства дјевојчице

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички репер Дејвид Ентони Бурке, познатији као Д4вд ухапшен је у четвртак под сумњом да је убио 14-годишњу дјевојчицу.
Наиме, седам мјесеци након што је полиција у Лос Анђелесу пронашла раскомадано и озбиљно распаднуто тијело тинејџерке Селесте Ривас Ернандез у пртљажнику његовог заплењеног Тесле, репер је приведен правди.
Извори у пјевачевом дому Холивуд Хиллс рекли су за Роллинг Стоне да је Д4вд био "потпуно кооперативан" када је одведен у притвор. Одвојено, извори за спровођење закона рекли су да су детективи добили налог за вјероватан узрок и ухапсили Буркеа убрзо послије 4:30 часова.
Калифорниа Пост је добио видео снимак који приказује тешко наоружане полицајце ЛАПД-а како одводе Буркеа са рукама иза леђа.
Нестанак Селесте Ривас Хернандез први пут је пријавила њена мајка у априлу 2024. године, када је тада тринаестогодишњакиња наводно побјегла из свог дома у Лејк Елсинору, Калифорнија. Њена породица је за НБЦ Лос Ангелес рекла да је тинејџерка лично познавала репера и да је требало да се састане са њим да гледају филм непосредно прије њеног нестанка.
Полиција је за НБЦ4 Инвестигатес рекла да вјерују да је Селеста вјероватно умрла у прољеће и да је њено тијело пронађено раскомадано, иако обдукција још увијек није потврдила тачан узрок смрти.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Економија
2 ч0
Хроника
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму