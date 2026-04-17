Од‌јекнула снажна детонација: Дигнут у ваздух џип познатог MMA борца

17.04.2026 11:08

У ширем центру Врања, у непосредној близини пијаце Бујковски мост, јутрос око 8 часова дошло је до снажне експлозије у којој је уништен путнички аутомобил, сазнаје Телеграф.рс.

Према незваничним сазнањима поменутог портала, мета напада био је аутомобил марке који користи познати врањски MMA борац М. К..

Срећом, у тренутку детонације у возилу, као ни у његовој непосредној близини, није било никога, те су избјегнуте људске жртве. Детонација је, према ријечима очевидаца, била изузетно јака и узнемирила је станаре околних зграда и продавце на оближњој пијаци.

"Чуо се страшан прасак, мислили смо да је нешто пукло на пијаци. Тек послије смо видјели дим и полицију која је блокирала цијели кварт", каже један од пролазника.

Припадници Министарства унутрашњих послова одмах су изашли на лице мјеста и оградили простор. Тренутно је у току полицијски увиђај којим ће се утврдити која врста експлозива је коришћена, како је направа активирана и шта је мотив овог напада.

Саобраћај у овом дијелу града је привремено успорен, а више детаља очекује се након званичног саопштења Полицијске управе у Врању.

