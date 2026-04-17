Словенац пао у Бањалуци, ево шта је све одузето

Бањалучка полиција лишила је слободе држављанина Републике Словеније иницијала Н.Ж. након што је код њега пронађена већа количина наркотика.
Приликом претреса, који су извршили припадници Полицијске управе Бањалука, пронађена и одузета зелена биљна материја која изгледом асоцира на марихуану, те бијели прах за који се вјерује да је кокаин.
Осим познатих наркотика, пажњу истражилаца привукла је и одређена количина биљне материје специфичне црвено-смеђе боје, чији ће тачан састав бити утврђен вјештачењем.
О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци-Одјељење за прекршаје. Против Н.Ж. је покренут поступак због кршења члана четири Закона о производњи и промету опојних дрога.
