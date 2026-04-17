Словенац пао у Бањалуци, ево шта је све одузето

АТВ
17.04.2026 09:31

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучка полиција лишила је слободе држављанина Републике Словеније иницијала Н.Ж. након што је код њега пронађена већа количина наркотика.

Приликом претреса, који су извршили припадници Полицијске управе Бањалука, пронађена и одузета зелена биљна материја која изгледом асоцира на марихуану, те бијели прах за који се вјерује да је кокаин.

Осим познатих наркотика, пажњу истражилаца привукла је и одређена количина биљне материје специфичне црвено-смеђе боје, чији ће тачан састав бити утврђен вјештачењем.

О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци-Одјељење за прекршаје. Против Н.Ж. је покренут поступак због кршења члана четири Закона о производњи и промету опојних дрога.

