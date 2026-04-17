Бачена експлозивна направа на угоститељски објекат у Бијељини

На угоститељски објекат у Бијељини јутрос је бачена експлозивна направа, саопштено из бијељинске Полицијске управе.

Објекат је приликом бацања експлозивне направе оштећен. У току је увиђај којем руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. Дјело је квалификовано као изазивање опште опасности.

