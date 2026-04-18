Грмуша о новом тендеру за јавну расвјету: Станивуковић не поштује одлуке Скупштине града

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Поновно расписивање јавне набавке за уличну расвјету представља још један у низу показатеља да градоначелник Драшко Станивуковић не поштује одлуке и закључке Скупштине града, рекла је одборница СНСД-а Жана Грмуша.
Подсјећања ради, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић јуче је поново расписао тендер за изградњу јавне расвјете вриједан 35,4 милиона марака са ПДВ-ом, а позив траје до 2. јуна ове године.
За разлику од претходног, поништеног тендера, Град је овај пут у тендеру за набавку расвјете по ЕСЦО моделу затражио да укупан промет понуђача у претходне три године не смије бити испод 30 милиона КМ. Поништеним тендером тражено је да тај промет буде 60 милиона, како је пренио Капитал.
Грмуша је навела закључке, које су одборници усвојили још у септембру прошле године, а који су објављени у Службеном гласнику Града и то:
• Скупштина града Бања Лука позива градоначелника да обустави све радње на провођењу поступка јавне набавке за изградњу лед јавне расвјете по ЕСЦО моделу будући да се ради о штетном уговору по Град Бања Лука;
• Скупштина града Бања Лука сматра да се наведена јавна набавка не проводи транспарентно, већ тенденциозно, фаворизујућу једну компанију на штету домаћих компанија и буџета Града;
• Скупштина града констатује да је градоначелник расписао јавну набавку за изградњу јавне расвјете по ЕСЦО моделу у износу од 35 милиона КМ, супротно Идејном пројекту и техно-економској анализи који је израдио Град Бања Лука у износу од 13,4 милиона КМ
• Скупштина града Бања Лука сматра да је градоначелник злоупотребио овлашћења добијена за провођење наведене јавме набавке те се обавезује руководство Скупштине града да сву документацију везану за јавну набавку достави надлежном Тужилаштву.
• Скупштина града Бања Лука тражи од градоначелника да у писаној форми достави одговоре на питања одборника постављена на 8. ванредној сједници.
И поред заједничког става већине одборника у Скупштини града Бањалука као и Одлуке Канцеларије за разматрање жалби БиХ, а која је почетком године поништила у потпуности овај тендер, Станивуковићева грчевита намјера да га реализује не престаје.
Да ли се овдје заиста ради о погодовању извођачу или реалној добробити грађана, многима није јасно, али одборници скупштинске већине од почетка остају при истом ставу, а то је да се овдје ради о најштетнијем уговору по град Бањалуку, као и њене грађане јер како тврде, пројекат је могуће реализовати за далеко мање новца.
„Овај пројекат тренутно није приоритет у односу на друга, горућа питања која захтијевају ургентно рјешавање у интересу свих грађана“, закључује Грмуша.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму