Глигорић поручио: Нови тендер за расвјету најштетнији уговор у историји Бањалуке

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић не одустаје од "папреног" тендера за уличну расвјету, па га је поново расписао и то овај пут у вриједности од 35,4 милиона КМ, а који апсолутно није у интересу Града, рекао је одборник СПС-а у Скупштини града Бањалука, Саша Глигорић.
За разлику од претходног, поништеног тендера, Град је овај пут у тендеру за набавку расвјете по ЕСЦО моделу затражио да укупан промет понуђача у претходне три године не смије бити испод 30 милиона КМ. Поништеним тендером тражено је да тај промет буде 60 милиона, пише Капитал.
Иако је Канцеларија за разматрање жалби БиХ поништила у потпуности тендер за изградњу јавне расвјете у Бањалуци вриједан 35 милиона марака који је Станивуковић додијелио конзорцијуму који предводи загребачка компанија „Кончар“, Станивуковић није одустао од овог тендера.
“Сијалице уличне расвјете у граду Бањалуци по цијени од 35.000.000 КМ је пројекат, који апсолутно није у интересу граду и реализација овог пројекта биће један од најштетнијих уговора у историји града Бањалука”, наводи Глигорић.
Глигорић подсјећа, како су се одборници још у јуну 2025. године усагласили да је пројекат набавке уличне расвјете прескуп и да Бањалука има друге приоритете те да овај поступак погодује унапријед договореном извођачу, а не грађанима Бањалуке.
“Услови тендера су такви да се искључе домаћи извођачи, да вриједност пројекта одступа од пројеката и студија које је Град наручио и платио, а по којима се тај посао може завршити за 13,4 милиона КМ, односно за 22 милиона КМ мање”, наставља Глигорић и додаје да је у Скупштини Града у више наврата заједно са одборницима коалиције предводио критике везане за овај пројекат те да све оно што су утвдили уједно се налази у Одлуци канцеларије за разматрање жалби потврђено и да је сам поступак и поништен.
“То градоначелника и градску управу није спријечило да поново распише овај поступак, а о коме ћу свакако дискутовати критички из истих разлога на Скупштини”, закључује Глигорић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч6
Бања Лука
8 ч2
Бања Лука
8 ч1
Бања Лука
10 ч1
Најновије
Најчитаније
20
18
20
15
20
12
20
10
20
05
Тренутно на програму