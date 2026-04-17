Глигорић поручио: Нови тендер за расвјету најштетнији уговор у историји Бањалуке

Аутор:

Марија Милановић
17.04.2026 18:14

Коментари:

0
Глигорић поручио: Нови тендер за расвјету најштетнији уговор у историји Бањалуке

Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић не одустаје од "папреног" тендера за уличну расвјету, па га је поново расписао и то овај пут у вриједности од 35,4 милиона КМ, а који апсолутно није у интересу Града, рекао је одборник СПС-а у Скупштини града Бањалука, Саша Глигорић.

За разлику од претходног, поништеног тендера, Град је овај пут у тендеру за набавку расвјете по ЕСЦО моделу затражио да укупан промет понуђача у претходне три године не смије бити испод 30 милиона КМ. Поништеним тендером тражено је да тај промет буде 60 милиона, пише Капитал.

Иако је Канцеларија за разматрање жалби БиХ поништила у потпуности тендер за изградњу јавне расвјете у Бањалуци вриједан 35 милиона марака који је Станивуковић додијелио конзорцијуму који предводи загребачка компанија „Кончар“, Станивуковић није одустао од овог тендера.

“Сијалице уличне расвјете у граду Бањалуци по цијени од 35.000.000 КМ је пројекат, који апсолутно није у интересу граду и реализација овог пројекта биће један од најштетнијих уговора у историји града Бањалука”, наводи Глигорић.

Глигорић подсјећа, како су се одборници још у јуну 2025. године усагласили да је пројекат набавке уличне расвјете прескуп и да Бањалука има друге приоритете те да овај поступак погодује унапријед договореном извођачу, а не грађанима Бањалуке.

“Услови тендера су такви да се искључе домаћи извођачи, да вриједност пројекта одступа од пројеката и студија које је Град наручио и платио, а по којима се тај посао може завршити за 13,4 милиона КМ, односно за 22 милиона КМ мање”, наставља Глигорић и додаје да је у Скупштини Града у више наврата заједно са одборницима коалиције предводио критике везане за овај пројекат те да све оно што су утвдили уједно се налази у Одлуци канцеларије за разматрање жалби потврђено и да је сам поступак и поништен.

“То градоначелника и градску управу није спријечило да поново распише овај поступак, а о коме ћу свакако дискутовати критички из истих разлога на Скупштини”, закључује Глигорић.

Више из рубрике

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић поново расписао тендер за расвјету од 35 милиона КМ

3 ч

6
Воде Српске: Није дата сагласност за сјечу стабала уз Врбас, одговорност на Граду Бањалука

Бања Лука

Воде Српске: Није дата сагласност за сјечу стабала уз Врбас, одговорност на Граду Бањалука

8 ч

2
Сасјечена стабла врбе на обали Врбаса

Бања Лука

Стручњаци на мјесту "екоцида": Пријаве су поднесене, тражимо кривичну одговорност

8 ч

1
Након сјече око 25 до 30 стабала уз обалу Врбаса у Бањалуци, група младих јутрос је самоиницијативно засадила шест нових врба

Бања Лука

Млади засадили шест врба уз Врбас: Након сјече 25 стабала тражи се одговорност

10 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

20

15

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској

20

12

За пуњене паприке даћете више него за килограм телетине: Цијене поврћа све веће

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

20

05

Ко је нови муж Мелине Џиновић? Има 70 година и створио је праву империју

