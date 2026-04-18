Једете бијели хљеб сваки дан? Ево како то утиче на ваше здравље

Ако свакодневно једете бијели хљеб, можда се питате шта та навика значи за ваше здравље. Иако је деценијама једна од најчешћих намирница у домаћинствима, бијели хљеб често има лошу репутацију, па га многи избјегавају у корист интегралних и цјеловитих производа.
Ипак, стручњаци упозоравају да ситуација није тако једноставна и да стварни утицај бијелог хљеба у великој мјери зависи од остатка исхране.
Прије него што бијели хљеб потпуно прогласимо нездравим, важно је разумјети шта значи када је брашно „рафинисано“. „Бијели хљеб има лошу репутацију, али често неоправдано“, каже дијететичарка Валери Кален. „Код бијелог брашна уклањају се мекиње и клице зрна, због чега садржи мање влакана, витамина и минерала него интегралне варијанте.“
То не значи да је аутоматски лош или безвриједан. Управо супротно, у одређеним ситуацијама може бити користан.
„Бијели хљеб се брже вари, па може бити добар избор када нам треба брза енергија, на примјер прије тренинга, трчања или неке друге физичке активности“, објашњава Кален.
У Европи се многи комерцијални хљебови обогаћују витаминима Б групе, фолном киселином и гвожђем, иако то зависи од произвођача и врсте производа. Просјечна кришка бијелог хљеба садржи око 70 до 80 калорија, 13 до 15 грама угљених хидрата, око 2 до 3 грама протеина и врло мало влакана.
Утицај свакодневног конзумирања бијелог хљеба зависи од количине и од тога са чим га комбинујете.
Бијели хљеб се брзо вари јер садржи мало влакана. Због тога може брзо да подигне ниво шећера у крви, али и једнако брзо изазове пад енергије и осјећај глади.
„Кад поједете бијели хљеб без других намирница, лако може да се деси да поново огладните већ након сат или два“, објашњава нутриционисткиња Коко Пирел.
Ипак, реакције нису исте код свих људи. Неки неће примијетити никакву разлику, док ће други осјетити умор, глад или жељу за слатким убрзо након оброка.
Зато нутриционисти препоручују да се бијели хљеб комбинује са протеинима, здравим мастима и влакнима. На примјер, сендвич са ћуретином, сиром и поврћем или тост са јајима и авокадом заситиће много више него кришка хљеба са џемом.
Проблем настаје када бијели хљеб постане главна основа исхране, а истовремено недостаје поврћа, махунарки, воћа и цјеловитих житарица.
„Ако годинама једете пуно рафинисаних угљених хидрата, а премало влакана, повећава се ризик од гојазности, дијабетеса типа 2 и других метаболичких проблема“, каже Мајкл Мичелис.
Додаје да највећи проблем није сам бијели хљеб, већ оно што због њега изостаје из исхране. „Ако бијели хљеб замјењује поврће, овсене пахуљице, махунарке или интегралне производе, онда временом настаје проблем. Али ако га једете као дио разноврсне и уравнотежене исхране, нема разлога за панику.“
Постоје ситуације у којима бијели хљеб може бити бољи избор од интегралног.
Особама са синдромом иритабилног цријева, Кроновом болешћу, улцерозним колитисом или осјетљивим дигестивним системом често лакше одговара управо бијели хљеб јер садржи мање влакана и лакше се вари. Такође, може бити користан особама које се опорављају након стомачних тегоба, дијареје или вирозе, када љекари често препоручују лаганију исхрану.
Стручњаци истичу да није потребно потпуно избацити бијели хљеб, већ га паметно комбиновати. На примјер, уз бијели хљеб добро је јести јаја, сир, туњевину, пилетину, хумус, авокадо или пуно поврћа. Тако се успорава варење, дуже остаје осјећај ситости и смањују нагли скокови шећера у крви.
Важно је посматрати цијелу исхрану, а не једну намирницу.
„Највећа грешка је мислити да је један састојак крив за све“, каже Мичелис.
„Није проблем у једној кришки хљеба, већ у укупним навикама“, закључио је.
(Индекс)
Савјети
14 ч0
Савјети
15 ч0
Савјети
16 ч0
Савјети
23 ч0
Најновије
Најчитаније
