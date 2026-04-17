Повлачи се популарни седатив: Постоји проблем у растварању

Аутор:

АТВ
17.04.2026 19:49

Одређене бочице Ксанакса су повучене широм САД, према подацима Америчке агенције за храну и лијекове (ФДА).

Лијек против анксиозности је првобитно повучен у марту због „неиспуњавања спецификација растварања“, што значи да је постојао проблем са начином растварања таблета, што би могло утицати на њихову ефикасност.

Дана 8. априла, ФДА је повлачењу дала други највиши ниво ризика, Класу II, што указује на могућност привремених или реверзибилних здравствених посљедица од производа.

Према саопштењу за штампу Калифорнијског државног одбора за фармацију, ризик за пацијенте од повученог Ксанакса је „занемарљив“ и до данас нису пријављене никакве нежељене реакције.

Идентификација повученог Ксанакса

Повучени Ксанакс, доступан само на рецепт, произведен је у Ирској, а дистрибуирао га је Виатрис Specialty LLC у САД од 27. августа 2024. до 29. маја 2025. године.

Можете идентификовати погођене бочице помоћу сљедећег:

  • Назив производа: Xanax XR, алпразолам, таблете са продуженим ослобађањем
  • Величина: 3 mg, бочице са 60 таблета
  • Национални код лекова (НДЦ): 58151-506-91
  • Број серије: 8177156
  • Датум истека: 28.02.2027.

Шта треба да урадите

Ако имате опозвани Ксанакс, обратите се свом љекару или фармацеуту за замјену и питајте о најбољем начину дјеловања за вас. Повлачења класе II носе ризик од нежељених ефеката по здравље, али прекид узимања лијека може бити ризичнији.

„Иако обавјештења о повлачењу могу бити застрашујућа, важно је да одмах контактирате свог љекара за савјет прије него што направите било какве промјене у својој рутини узимања лијекова“, раније је за Health рекла Џенифер Јанг, ПхармД, БЦПС, ЦСП, водећи специјалиста за безбедност лекова у Институту за безбједну праксу лијекова. „Неки лијекови... не треба нагло прекидати узимање.“

(Блиц)

Прочитајте више

Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

Свијет

Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

4 седм

0
На пијацу по воће и поврће, али и седативе

Србија

На пијацу по воће и поврће, али и седативе

2 мј

0
Јелена Голубовић на седативима: Његова смрт ју је начисто сломила

Сцена

Јелена Голубовић на седативима: Његова смрт ју је начисто сломила

7 мј

0
Седативи и чоколада нису добра комбинација

Здравље

Седативи и чоколада нису добра комбинација

1 год

0

Више из рубрике

Доктор

Здравље

Обратите пажњу на ове симптоме: Могу указивати на озбиљно стање

6 ч

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Почињу бесплатни прегледи јетре савременим уређајем: Ево када и гдје

7 ч

2
Колико су јаја заиста здрава?

Здравље

Колико су јаја заиста здрава?

12 ч

0
Отишао у Турску по "холивудски осмијех", вратио се без иједног зуба

Здравље

Отишао у Турску по "холивудски осмијех", вратио се без иједног зуба

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

20

15

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској

20

12

За пуњене паприке даћете више него за килограм телетине: Цијене поврћа све веће

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

20

05

Ко је нови муж Мелине Џиновић? Има 70 година и створио је праву империју

