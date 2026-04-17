Повлачи се популарни седатив: Постоји проблем у растварању

Одређене бочице Ксанакса су повучене широм САД, према подацима Америчке агенције за храну и лијекове (ФДА).
Лијек против анксиозности је првобитно повучен у марту због „неиспуњавања спецификација растварања“, што значи да је постојао проблем са начином растварања таблета, што би могло утицати на њихову ефикасност.
Дана 8. априла, ФДА је повлачењу дала други највиши ниво ризика, Класу II, што указује на могућност привремених или реверзибилних здравствених посљедица од производа.
Према саопштењу за штампу Калифорнијског државног одбора за фармацију, ризик за пацијенте од повученог Ксанакса је „занемарљив“ и до данас нису пријављене никакве нежељене реакције.
Повучени Ксанакс, доступан само на рецепт, произведен је у Ирској, а дистрибуирао га је Виатрис Specialty LLC у САД од 27. августа 2024. до 29. маја 2025. године.
Можете идентификовати погођене бочице помоћу сљедећег:
Ако имате опозвани Ксанакс, обратите се свом љекару или фармацеуту за замјену и питајте о најбољем начину дјеловања за вас. Повлачења класе II носе ризик од нежељених ефеката по здравље, али прекид узимања лијека може бити ризичнији.
„Иако обавјештења о повлачењу могу бити застрашујућа, важно је да одмах контактирате свог љекара за савјет прије него што направите било какве промјене у својој рутини узимања лијекова“, раније је за Health рекла Џенифер Јанг, ПхармД, БЦПС, ЦСП, водећи специјалиста за безбедност лекова у Институту за безбједну праксу лијекова. „Неки лијекови... не треба нагло прекидати узимање.“
