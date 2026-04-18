Дневни хороскоп: Шта вам поручују звијезде?

18.04.2026 07:58

Фото: Unsplash

Прочитајте шта нам звијезде савјетују везано за посао, љубав и здравље.

Ован

Посао: Данас бисте могли ући у директан конфликт око нечега што вам д‌јелује очигледно, али друга страна неће попуштати. Ако не покушавате да "побиједите", већ да завршите посао, доћи ћете до рјешења.

Љубав: Реакције партнера могу бити јаке "једна реченица може покренути расправу". Слободни могу добити поруку која одмах има интензиван тон, али и дозу напетости.

Здравље: Напетост.

Бик

Посао: Неко може покушати да вас убрза или промијени план, али ви најбоље радите када држите свој ритам. Ако останете досљедни, завршавате све без грешке.

Љубав: Дан ће протећи мирније, али са осјећајем дистанце. Без конкретних дешавања за слободне.

Здравље: Пријаће вам повлачење и тишина.

Близанци

Посао: Данас бисте могли рећи нешто директно што може покренути реакцију код других. Ако ублажите тон, из конфликта може доћи и до рјешења.

Љубав: Слободни могу ући у неко дописивање које одмах постаје интензивно.

Здравље: Ментална напетост.

Рак

Посао: Могуће је да будете под притиском туђих очекивања. Ако не преузимате све на себе, лакше ћете изаћи из те ситуације. Љубав: Партнер може реаговати јаче него иначе, не схватајте све лично. Здравље: Осјетљивост на стрес.

Лав

Посао: Дан тражи прилагођавање "ако покушате да радите све по свом, наићи ћете на блокаду".

Љубав: Могућ сусрет кроз излазак или дружење, али уз помијешане сигнале. Можете упознати некога ко оставља јак утисак, али није једноставан.

Здравље: Без значајнијих упозорења.

Д‌јевица

Посао: Враћаћете се на нешто што није завршено како треба. Данас то можете ријешити, али уз додатни напор.

Љубав: Могуће је да тражите јасноћу, али добијате нејасан одговор "боље је сачекати него форсирати".

Здравље: Напетост.

Вага

Посао: Данас бисте могли бити у ситуацији гд‌је морате јасно заузети страну. Ако покушате да балансирате, само продужавате проблем.

Љубав: Разговор може ићи у правцу разјашњења односа. Слободни могу добити поруку од некога ко жели контакт, али уз задршку.

Здравље: Умор и пад енергије.

Шкорпија

Посао: Притисак вас тјера да завршите нешто што сте одлагали. Ако издржите темпо, доћи ћете до конкретног резултата.

Љубав: Слободни могу упознати особу кроз посао или обавезе, уз моменталну хемију.

Здравље: Промјенљива енергија.

Стријелац

Посао: План се мијења у ходу, али ви брзо реагујете и прилагођавате се. То вам доноси предност.

Љубав: Слободни могу упознати некога кроз излазак, у ширем кругу људи.

Здравље: Промјенљив ритам.

Јарац

Посао: Дан тражи дисциплину "нешто неће ићи лако, али ћете уз вашу чувену упорност све завршити".

Љубав: Озбиљан разговор можете имати са партнером, и без много емоција. Без конкретних дешавања за слободне.

Здравље: Потребан вам је одмор.

Водолија

Посао: Могуће је да кроз разговор дођете до рјешења које мијења ток ситуације. Ако реагујете брзо, имаћете предност.

Љубав: Комуникација може бити директна и занимљива. Слободни могу добити поруку која брзо прелази у конкретан предлог за виђање.

Здравље: Појачана ментална активност.

Рибе

Посао: Нека ситуација д‌јелује јасно, али крије детаљ који морате провјерити. Ако не журите, избјегавате грешку.

Љубав: Мирнији дан очекује оне заузете Рибе, али са осјећајем дистанце. Без конкретних дешавања за слободне.

Здравље: Потребан вам је мир.

(Алоонлине)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Pas i mačka

Друштво

Који се то пси одлично слажу с мачкама?

10 ч

0
На слици су веће количине наоружања заплијењене у акцијама полиције ФБиХ

Друштво

Уништен огромна количина оружја у БиХ

12 ч

0
Zagreb Hrvatska

Друштво

Како тражити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској?

12 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Успостављена директна линија Сарајево - Париз: Летови од 125 КМ

08

55

Грушко: Москва ће одговорити на дискриминаторске мјере ЕУ

08

51

Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

08

46

Огласио се МУП Српске: Појачане мјере безбједности

08

43

Трагедија у Славонском Броду: Воз ударио двије жене, погинуле на мјесту!

