Дневни хороскоп: Шта вам поручују звијезде?

Прочитајте шта нам звијезде савјетују везано за посао, љубав и здравље.
Ован
Посао: Данас бисте могли ући у директан конфликт око нечега што вам дјелује очигледно, али друга страна неће попуштати. Ако не покушавате да "побиједите", већ да завршите посао, доћи ћете до рјешења.
Љубав: Реакције партнера могу бити јаке "једна реченица може покренути расправу". Слободни могу добити поруку која одмах има интензиван тон, али и дозу напетости.
Здравље: Напетост.
Бик
Посао: Неко може покушати да вас убрза или промијени план, али ви најбоље радите када држите свој ритам. Ако останете досљедни, завршавате све без грешке.
Љубав: Дан ће протећи мирније, али са осјећајем дистанце. Без конкретних дешавања за слободне.
Здравље: Пријаће вам повлачење и тишина.
Близанци
Посао: Данас бисте могли рећи нешто директно што може покренути реакцију код других. Ако ублажите тон, из конфликта може доћи и до рјешења.
Љубав: Слободни могу ући у неко дописивање које одмах постаје интензивно.
Здравље: Ментална напетост.
Рак
Посао: Могуће је да будете под притиском туђих очекивања. Ако не преузимате све на себе, лакше ћете изаћи из те ситуације. Љубав: Партнер може реаговати јаче него иначе, не схватајте све лично. Здравље: Осјетљивост на стрес.
Лав
Посао: Дан тражи прилагођавање "ако покушате да радите све по свом, наићи ћете на блокаду".
Љубав: Могућ сусрет кроз излазак или дружење, али уз помијешане сигнале. Можете упознати некога ко оставља јак утисак, али није једноставан.
Здравље: Без значајнијих упозорења.
Дјевица
Посао: Враћаћете се на нешто што није завршено како треба. Данас то можете ријешити, али уз додатни напор.
Љубав: Могуће је да тражите јасноћу, али добијате нејасан одговор "боље је сачекати него форсирати".
Здравље: Напетост.
Вага
Посао: Данас бисте могли бити у ситуацији гдје морате јасно заузети страну. Ако покушате да балансирате, само продужавате проблем.
Љубав: Разговор може ићи у правцу разјашњења односа. Слободни могу добити поруку од некога ко жели контакт, али уз задршку.
Здравље: Умор и пад енергије.
Шкорпија
Посао: Притисак вас тјера да завршите нешто што сте одлагали. Ако издржите темпо, доћи ћете до конкретног резултата.
Љубав: Слободни могу упознати особу кроз посао или обавезе, уз моменталну хемију.
Здравље: Промјенљива енергија.
Стријелац
Посао: План се мијења у ходу, али ви брзо реагујете и прилагођавате се. То вам доноси предност.
Љубав: Слободни могу упознати некога кроз излазак, у ширем кругу људи.
Здравље: Промјенљив ритам.
Јарац
Посао: Дан тражи дисциплину "нешто неће ићи лако, али ћете уз вашу чувену упорност све завршити".
Љубав: Озбиљан разговор можете имати са партнером, и без много емоција. Без конкретних дешавања за слободне.
Здравље: Потребан вам је одмор.
Водолија
Посао: Могуће је да кроз разговор дођете до рјешења које мијења ток ситуације. Ако реагујете брзо, имаћете предност.
Љубав: Комуникација може бити директна и занимљива. Слободни могу добити поруку која брзо прелази у конкретан предлог за виђање.
Здравље: Појачана ментална активност.
Рибе
Посао: Нека ситуација дјелује јасно, али крије детаљ који морате провјерити. Ако не журите, избјегавате грешку.
Љубав: Мирнији дан очекује оне заузете Рибе, али са осјећајем дистанце. Без конкретних дешавања за слободне.
Здравље: Потребан вам је мир.
