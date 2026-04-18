Жена бацила више од 160.000 долара с балкона након свађе са мужем

18.04.2026 16:26

Жена у Кини баца паре са балкона
Својеврсна "киша новца" паралисала је улице кинеског града Шантоја и присилила полицију да покрене истрагу.

Хаос је избио након што је снимљена жена како баца огромне своте новца с балкона небодера, претварајући тротоаре у бојно поље за десетке пролазника, јавио је Стандард.

Инцидент се догодио 14. априла.

Видео снимци који се дијеле на друштвеним мрежама приказују жену средњих година како више пута баца свежњеве новчаница од 1.000 и 500 хонгконшких долара на улицу. Новчанице су се расуле по цијелом насељу и оближњим плочницима док су пјешаци пролазили да их покупе.

Према ријечима свједока, износ је премашио милион хонгконшких долара (приближно 162.000 америчких долара), распршен у новчаницама од 500 и 1.000. Према коментарима на интернету, необичан чин је био резултат породичног скандала, а жена је наводно распршила новац након жустре свађе са својим мужем. Локални становник каже да су новчанице летјеле посвуда - и унутар комплекса и по путу.

Много људи их је сакупљало, неки су успјели добити прилично дебеле свежњеве.

Према ријечима svjedoka, жена је наставила бацати новац скоро 20 минута прије него што је позвана полиција.

(Фактор.ба)

