Дјечак из Србије изазвао помаму на мрежама: Зашто га је запратило готово 150.000 људи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дјечак Виктор Митић из Србије привукао је пажњу корисника Инстаграма занимљивим изазовом. Наиме, он исхекла једну петљу за сваког новог пратиоца на споменутој друштвеној мрежи.
На Инстаграму се представља као "Хеклач Виктор", а у опису профила је навео:
"Волим да хеклам и то ми је прешло у хоби. Знам да нека дјеца воле и да ме вријеђају због тога, али ја нећу одустати и наставићу да хеклам за пратиоце".
Профил је направио прошле седмице, а има већ готово 150.000 пратиоца. Све више људи га прати из минуте у минуту. Раније данас је објавио нови снимак.
"Дан 4 како додајем једну петљу за сваког пратиоца док не дођемо до највећег ћилима који је икада исхеклан. Данас имам 138.000 пратиоца. Опет сте ме изненадили. Значи, данас имам пуно посла и опет ће бити јако, јако напоран дан. Бацимо се на акцију", казао је и показао како хекла.
Овај симпатични дјечак освојио је срца многих који су му пожељели да успије у овом изазову.
"Хајде што легенда јако фино плете, али ја сам забезекнут колико лијепо говори", "Полако са петљицама, не осврћи се на ружне коментаре, и нека је са срећом, малац", "Мали има петљу, морам признати", неки су од коментара, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму