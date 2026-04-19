Најпознатији хеклач мали Виктор, послао важну поруку својим пратиоцима: Нећу хеклати

Најпознатији хеклач у Србији Виктор Митић (11) из Јагодине освојио је друштвене мреже несвакидашњом идејом. Он свакодневно објављује на свом Инстаграм профилу видеe у којима хекла онолико петљи колико има пратилаца.
Његова популарност муњевито је порасла, а није ни слутио да ће бројка достићи невjероватних 324.000 пратилаца колико их је скупио након само 10 дана изазова. Међутим, данас је својим пратиоцима послао важну поруку.
"Пошто је данас црвено слово, као што је сваке недеље, нећу да хеклам. Убудуће сваке недjеље нећу хеклати јер је црвено слово", обавестио је дјечак своје пратиоце.
Виктор је својим шармом прикупио рекордан број пратилаца јер је одлучио да исхекла најдужи чилим на свијету. Један пратилац = једна петљица, како је Виктор објаснио.
Дјечак из Србије изазвао помаму на мрежама: Зашто га је запратило готово 150.000 људи
Данас има 324.000 пратилаца што значи да толико петљица мора да има његов ћилим.
Јуче је био девети дан његовог изазова и имао је 310.000 пратилаца и током јучерашњег данас исхеклао је 2.500 петљи и укупно их сада има 35.500 петљица.
Вриједне руке малог Виктора морају да исхеклају још 288.500 петљи како би дошао до оног броја петљи колико тренутно има пратилаца, а сигурни смо да ће та бројка само расти.
