Држављани БиХ више неће морати чекати на границама: ЕУ припрема рјешење

Европска унија припрема дигиталну услугу која ће држављанима трећих земаља, укључујући и Босну и Херцеговину, омогућити бржи и лакши прелазак шенгенске границе.
Ово питање посебно је постало актуелно након бројних жалби грађана БиХ да су се задржавања на хрватској граници ЕУ значајно продужила након што је почело увођење ЕЕС-а крајем прошле године 12.10.2025., новог система дигиталне евиденције путника који улазе у шенгенски простор, уочи увођења ЕТИАС-а, онлајн формулара који ће грађани трећих земаља морати попуњавати ако желе ући у ЕУ.
Дигитална услуга, која ће се звати "дигитална апликација за путовање" биће одређена врста "дигиталног пасоша", односно могућност складиштења биометријских података грађана у дигиталном облику. Како је речено за Независне у Европској комисији, ова услуга ће бити понуђена и грађанима трећих земаља, који испуњавају услове. Најважнији услов је одговарајући биометријски пасош, а потребно је испунити и друге техничке услове, од којих је најважнији успостављање дигиталног идентитета.
Армина Муса, савјетница директора за безбједност информационих система у Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ, за "Независне" је потврдила да IDDEAA зна за ову услугу коју ЕУ припрема и тврди да ће за њену примјену бити технички спремна, али упозорава да би се поново, као и много пута до сада, у све могла уплести политика.
"Док се на нивоу БиХ не усвоји нови закон о електронској идентификацији и услугама повјерења, у потпуности усклађен са еИДАС 2.0, грађани БиХ ову врсту европских услуга неће моћи формално користити. Управо кроз тај закон, као и кроз пратеће подзаконске акте, мора се јасно и досљедно уредити ова област по вертикали и хоризонтали свих нивоа власти, како би се осигурала правна сигурност, интероперабилност и међународно признање дигиталног идентитета БиХ", рекла је она.
Како је истакла Муса, IDDEEA је у протеклом периоду успјешно завршила прву фазу развоја дигиталног новчаника, чиме је БиХ ушла у круг држава које већ имају оперативне темеље за савремени дигитални идентитет усклађен са европским праксама. Овај посао је, како је нагласила, реализован захваљујући подршци и уз блиску координацију с Делегацијом ЕУ и њемачком агенцијом за развој ГИЗ.
Додала је да се ускоро очекује и завршетак друге фазе, након чега ће грађанима БиХ бити доступан потпуно ЕУ усклађен дигитални новчаник у складу са еИДАС 2.0.
"Кључни наредни корак је доношење савременог законског оквира на државном нивоу, чиме би се грађанима БиХ омогућило да у пуном капацитету користе будуће европске дигиталне идентитете и услуге које из њих произлазе", рекла је Муса.
Како је појашњено у Европској комисији, "дигитални пасош" ће имати све потребне податке који се налазе на физичком пасошу, а услуга би требало да почне да функционише од 2030. године, након што се ЕЕС и ЕТИАС у потпуности успоставе и почну нормално да раде.
ЕЕС би требало да почне да функционише од 10. априла, до када би подаци већине грађана требало да буду унесени у систем. Потом ће до краја ове године почети примјена ЕТИАС-а, који ће важити три године или до истека важећег пасоша, а биће потребно платити таксу од 21 евро.
"Дигитална путна исправа може се затражити приликом добијања новог пасоша или личне карте, без додатних трошкова. Када апликација ЕУ Дигитал Травел буде доступна, путници ће моћи и сами да путем апликације креирају дигиталну путну исправу на основу своје постојеће путне исправе. Путници такође могу одлучити да не затраже дигиталну путну исправу и да наставе користити искључиво свој физички пасош или личну карту. Након што апликација ЕУ Дигитал Травел буде доступна, држављани трећих земаља моћи ће сами да путем апликације креирају 'дигитални пасош', на основу свог постојећег физичког пасоша", појашњено је у Комисији.
Путници ће моћи креирати дигиталну путну исправу тако што ће помоћу апликације на свом мобилном телефону скенирати своју физичку путну исправу.
"Апликација ће провјерити да ли је документ аутентичан и да ли одговара лицу путника, упоређујући га с биометријском фотографијом похрањеном у путној исправи, како би се осигурало да само легитимни носилац може креирати дигиталну путну исправу на основу тог физичког документа. Након што је дигитална путна исправа креирана, и прије преласка границе, путници је могу доставити граничним органима на претходну провјеру. Граничне власти ће обавити исте провјере као и у случају када путник физички предочи своју путну исправу на контролу. Тиме ће се прелазак границе учинити бржим и једноставнијим", појашњено је.
