Овај велики ММА борац ће се такмичити на бокс мечу Баке Прасета: "Ако договоримо цифру..."

ММА борац Душан Џакић најавио је да ће се такмичити у бокс мечу Баке Прасета, против Малог Бобија.
Душан Џакић, који је гостовао у лајву Баке Прасета, најавио је потенцијални наступ у БФЦ 2 такмичењу, које организује популарни јутјубер.
Током разговора, Бака Прасе је директно упитао Џакића да ли постоји могућност да га публика види у његовом борилачком пројекту.
- Да ли ћемо видјети Душана Џакића на БФЦ-у? - питао је Бака.
- Ја мислим да да - кратко и јасно одговорио је Џакић, чиме је одмах подигао велику прашину међу фановима.
Додатну интригу изазвала је прича о потенцијалном противнику. Наиме, Бака је открио да још увијек нема адекватног ривала за Малог Бобија, те да је управо Џакић једно од рјешења које је предложио.
- Немамо противника за Малог Бобија, па сам му ја предложио Џакића, мада не знам да ли ће то бити превелика разлика у искуству - рекао је Бака Прасе.
Са друге стране, Џакић је открио да је већ имао контакт са потенцијалним ривалом и да нема никакав проблем да уђе у ринг, уколико се испуне одређени услови.
- Мени се Боби јавио и рекао да је контактиран од тебе и да би волео да се види са мном и да ме поштује. Ја сам рекао да се не љутим ни на кога, да ли ме неко подржава или не и да свако има право на мишљење. Ако се сложимо око цифре и рунди, ја прихватам - поручио је Џакић.
