Нада Топчагић забринута за Зорицу Брунцлик: Зваћу њеног супруга

Аутор:АТВ
Коментари:0
Зорица Брунцлик се већ неко вријеме не појављује у јавности, а сада се огласила и Нада Топчагић и проговорила о њеном здравственом стању.
Мјесто Зорице Брунцлик у "Пинковим звездама" морало је бити попуњено, па су је у овим емисијама мијењали њен супруг Мирољуб Аранђеловић Кемиш, као и колеге Рада Манојловић и Радиша Трајковић Ђани.
"Не знам шта је са Зорицом, нисмо се чуле. Јао, уплашила сам се сад, надам се да није ништа озбиљно", изјавила је видно потресена Нада Топчагић и додала:
"Вјероватно је нешто безазлено, жучна кеса или слијепо цријево. Баш ми је жао”.
Како би умирила своје сумње и сазнала шта се тачно дешава са њеном колегиницом, Нада је истакла да ће хитно контактирати Зорициног супруга.
Занимљивости
"Мораћу да зовем Кемиша, плашим се само да није нешто опасно", поручила је уплашена пјевачица.
Кемиш је иначе недавно, први пут проговорио о супрузи Зорици након што је оперисана.
"Разредна се ускоро враћа и поздравља вас све", рекао је Кемиш, а на то се надовезала водитељка Бојана.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму