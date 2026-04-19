Црвена звезда забранила долазак Баке Прасета

19.04.2026 13:13

Фото: Printscreen/Instagram/Baka Prase

Занимљиво је било у дербију 1. кола Суперлиге Србије између Црвене звезде и Војводине, баш као што је и у од‌јецима дан послије утакмице на стадиону "Рајко Митић".

За разлику од претходних дуела, овог пута није било комплетне управе новосадског клуба, која се није појавила на највећем српском стадиону.

Разлог је крајње необичан, али како преноси "Спорт клуб", лежи у чињеници да Црвена звезда није издала улазницу за свечану ложу јутјуберу Богдану Илићу, познатијем под надимком "Бака Прасе".

Илић већ неко вријеме има сарадњу са новосадским клубом, највише у смислу маркетинга, а неријетко је био и дио делегације уз раме са предсједником Драгољубом Збиљићем.

То је била намјера Новосађана и овог пута, али је Звезда то забранила, па је комплетна управа одлучила да не дође на највећи српски стадион.

Умјесто на лицу мјеста, сви су утакмицу гледали у једном ресторану, а поред Збиљића је сједио и поменути "Бака Прасе".

Своје мишљење су у недјељном дербију изразили и навијачи Црвене звезде, тако што су на гостујућем улазу на "Маракану" исцртали прасиће и путоказ за обор, уз поруку:

"Овде улазимо, Гари".

Послије меча се огласио и сам Богдан Илић кратком поруком:

"Честитам Звезди на поштеној побједи. Није судија био плаћен уопште", поручио је јутјубер.

