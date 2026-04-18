Борац прокоцкао предности и ремизирао са Вележом

18.04.2026 20:33

Коментари:

0
Фото: FK Borac

Фудбалери Борца прокоцкали су предност од 2:0 и ремизирали са Вележом у оквиру 29. кола Премијер лиге БиХ.

Борац је преко Хироша стигао до два гола предности за осам минута. Прво је погодио у шестом минуту, а два минута касније повећао предност на 2:0.

Вележ је брзо одговорио. Сачин у 16. минуту смањује предност.

Прилика је било, али су мреже мировале. Шарић ипак у 70. минуту доноси други гол Вележу и реми.

У самом финишу Вележ је остао са играчем мање јер хе Хркач добио други жути картон.

Борац је након овог кола далеко испред Зрињског на првом мјесту. Вележ је са 40 бодова на четвртој позицији.

