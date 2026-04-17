Скандал у свлачионици Бајерна: "Довео је Албанца јер има згодну сестру, одлазим из клуба!

Фудбалери Бајерн Минхен су у узбудљивом мечу побиједили Реал Мадрид и пласирали се у полуфинале Лига шампиона. Али...
Њемачки медији пишу о скандалу који потреса свлачионицу најдоминантнијег клуба из Њемачке и који би могао да ескалира у наредним седмицама.
О чему се заправо ради? Фудбалер из Јужне Кореје Ким Мин-Је (29) одлучио је да напусти тим на крају сезоне због несвакидашњих потеза тренера Венсан Компани. Није штедио свог шефа струке снажни дефанзивац и открио је детаље који би могли да направе хаос у свлачионици Бајерна пред крај сезоне.
Ким сматра да има малу минутажу јер Компани на тренинзима форсира младог 16-годишњег Ерблина Османија. Фудбалер поријеклом са Косова и Метохије, из околине Подујева, поникао је у омладинским категоријама Бајерна и однедавно је прикључен тренинзима првог тима.
Јужнокорејац сматра да је Компани то урадио из разлога што Османи има згодну сестру, која је недавно постала хит на друштвеним мрежама након што су се појавиле њене фотографије са трибина стадиона Алијанц арена.
– Мислим да је вријеме да напустим екипу. Разговараћемо на љето. Тренер има другачије методе и чини се да је фокус на млађим играчима – наводно је рекао Ким, а затим додао:
– Довео је играча јер има згодну сестру! Ја одлазим из такве средине! Можда је ово прави тренутак за нови изазов.
Ова вијест о сукобу између Кима и тренера Компанија појавила се на навијачким форумима и друштвеним мрежама, а према одређеним информацијама из истих извора, руководство Бајерна побринуло се да цијела прича не буде пласирана у њемачким медијима. Разлог је што Баварци добро гурају у Лиги шампиона и Бундеслиги, па челници клуба не желе било какве негативне вијести око тима.
Непримјерена реакција фудбалера из Јужне Кореје изазвала је бројне коментаре у Њемачкој. Једни га осуђују јер нарушава међуљудске односе у екипи, док га други подржавају и подсјећају да је Компани и током играчке каријере важио за плејбоја.
Ким Мин-Је не треба да брине, јер је његов бивши клуб Фенербахче изразио жељу да га врати у Турску. Поред Бајерна, дефанзивац из Јужне Кореје играо је за Наполи, кинески Гуан и корејске клубове Гјенгју, Јеонбук, Јонсеи и Сувон.
