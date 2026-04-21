Црвени "еликсир здравља": Ово је једна од најважнијих намирница за срце, пробаву и заштиту организма

Парадајз је једна од најчешће коришћених и најприступачнијих намирница у исхрани широм свијета. Осим што даје посебан укус јелима, он је и богат извор храњивих материја које имају важну улогу у очувању здравља.
Садржи ликопен, снажан антиоксиданс који парадајзу даје црвену боју, као и витамине А, Ц и К, као и влакна. Ове супстанце помажу у заштити ћелија од оштећења, подржавају имунитет и доприносе бољем раду организма.
Редовна конзумација парадајза повезује се са здрављем срца, јер калијум и антиоксиданси могу да помогну у регулацији крвног притиска и смањењу ризика од кардиоваскуларних болести.
Такође, влакна из парадајза доприносе бољој пробави и здрављу цријева.
Парадајз здрав и након термичке обраде
Ликопен се посебно добро искоришћава када се парадајз термички обради, па су умаци, супе и сок од парадајза често нутритивно чак и богатији од сировог плода.
Поред тога, антиоксиданси из парадајза могу да помогну у заштити коже и успоравању процеса старења.
Захваљујући својој нутритивној вредности, парадајз заузима важно мјесто у здравој и уравнотеженој исхрани и препоручује се његова редовна конзумација у различитим облицима, пише Дневни аваз
