Црвени "еликсир здравља": Ово је једна од најважнијих намирница за срце, пробаву и заштиту организма

21.04.2026 08:43

Сок од парадајза, један од најздравијих природних сокова
Парадајз је једна од најчешће коришћених и најприступачнијих намирница у исхрани широм свијета. Осим што даје посебан укус јелима, он је и богат извор храњивих материја које имају важну улогу у очувању здравља.

Садржи ликопен, снажан антиоксиданс који парадајзу даје црвену боју, као и витамине А, Ц и К, као и влакна. Ове супстанце помажу у заштити ћелија од оштећења, подржавају имунитет и доприносе бољем раду организма.

Редовна конзумација парадајза повезује се са здрављем срца, јер калијум и антиоксиданси могу да помогну у регулацији крвног притиска и смањењу ризика од кардиоваскуларних болести.

Такође, влакна из парадајза доприносе бољој пробави и здрављу цријева.

Парадајз здрав и након термичке обраде

Ликопен се посебно добро искоришћава када се парадајз термички обради, па су умаци, супе и сок од парадајза често нутритивно чак и богатији од сировог плода.

Поред тога, антиоксиданси из парадајза могу да помогну у заштити коже и успоравању процеса старења.

Захваљујући својој нутритивној вредности, парадајз заузима важно мјесто у здравој и уравнотеженој исхрани и препоручује се његова редовна конзумација у различитим облицима, пише Дневни аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

парадајз

здравље

Рецепт

Савјети

поврће

Више из рубрике

Чај шоља напитак чајник сто

Здравље

Ови чајеви помажу код несанице

12 ч

0
Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

Здравље

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

16 ч

0
Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

Здравље

Скроловање по телефону оптерећује тијело више него што мислите

17 ч

0
Колико су статини опасни за јетру? Гастроентеролог открива гдје лежи стварни ризик

Здравље

Колико су статини опасни за јетру? Гастроентеролог открива гдје лежи стварни ризик

1 д

0

Црвени "еликсир здравља": Ово је једна од најважнијих намирница за срце, пробаву и заштиту организма

