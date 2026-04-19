Logo
Large banner

Колико су статини опасни за јетру? Гастроентеролог открива гдје лежи стварни ризик

Аутор:

АТВ
19.04.2026 15:38

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Страх од оштећења јетре један је од најчешћих разлога због којих се пацијенти, али и лекари, двоуме око увођења статина у терапију.

Посебно када лабораторијски налази покажу повишене трансаминазе, дилема постаје још израженија - да ли започети терапију или је одложити. Управо на то питање одговор на Инстаграм налогу кардилога др Борке Пезо даје гастроентеролог др Тихомир Брадић, који објашњава у којим ситуацијама благо повишене вредности нису препрека, али и када је потребан додатни опрез.

Данас је Свјетски дан јетре

Свјетски дан јетре обележава се 19. априла са циљем да подсјети колико је овај орган важан за цјелокупно здравље, али и колико често његове проблеме препознајемо касно. Један од ретких симптома који може да се јави јесте упоран умор, али и нелагодност испод десног ребарног лука. Управо зато стручњаци наглашавају да су здраве навике и редовне контроле кључне за њено очување.

- Благо повишење трансаминаза (ензима јетре) не мора да буде контраиндикација за увођење статина. Шта то значи? То значи да пораст трансаминаза АСТ и АЛТ до три пута изнад горње границе нормале, а то је отприлике сто до сто двадесет, није препрека за увођење статина у терапију. Наиме, те трансаминазе могу да буду и посљедица повишених масноћа, па статини могу чак и да помогну јетри да боље функционише и да се трансаминазе смире - објашњава др Брадић.

Гдје је граница за опрез

Међутим, уколико су у питању значајнији порасти трансаминаза или се јаве жутица и поремећај коагулације, тада треба бити много опрезнији, додаје гастроентролог. У таквим ситуацијама повишене масноће више нису најважнији проблем, јер се очигледно ради о озбиљнијој болести јетре коју треба другачије лијечити.

- Сами статини могу понекад да повисе трансаминазе код један до три одсто пацијената. Међутим, ти порасти су најчешће пролазни и спонтано се нормализују. У ретким случајевима, отприлике код једног на десет хиљада пацијената, терапија статином мора да се промијени или потпуно укине - закључује дрТихомир Брадић.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

јетра

здравље

Коментари (0)
  • Најновије

  • Најчитаније

17

28

Скандалозно понашање суда у Брчком: Осумњичени за обљубу дјетета пуштен на слободу

17

24

Амиџић: Наша дужност је да памтимо, а обавеза да говоримо

17

21

МУП Српске о комеморативном скупу у Доњој Градини: Присуствовало око 14.000 људи

17

09

Песков: Брисел би нашао начин да деблокира помоћ Кијеву, са Орбаном или без њега

17

00

Шницле му дошле главе! Због прегласног лупања реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner