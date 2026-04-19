Колико су статини опасни за јетру? Гастроентеролог открива гдје лежи стварни ризик

Страх од оштећења јетре један је од најчешћих разлога због којих се пацијенти, али и лекари, двоуме око увођења статина у терапију.
Посебно када лабораторијски налази покажу повишене трансаминазе, дилема постаје још израженија - да ли започети терапију или је одложити. Управо на то питање одговор на Инстаграм налогу кардилога др Борке Пезо даје гастроентеролог др Тихомир Брадић, који објашњава у којим ситуацијама благо повишене вредности нису препрека, али и када је потребан додатни опрез.
Свјетски дан јетре обележава се 19. априла са циљем да подсјети колико је овај орган важан за цјелокупно здравље, али и колико често његове проблеме препознајемо касно. Један од ретких симптома који може да се јави јесте упоран умор, али и нелагодност испод десног ребарног лука. Управо зато стручњаци наглашавају да су здраве навике и редовне контроле кључне за њено очување.
Почињу бесплатни прегледи јетре савременим уређајем: Ево када и гдје
- Благо повишење трансаминаза (ензима јетре) не мора да буде контраиндикација за увођење статина. Шта то значи? То значи да пораст трансаминаза АСТ и АЛТ до три пута изнад горње границе нормале, а то је отприлике сто до сто двадесет, није препрека за увођење статина у терапију. Наиме, те трансаминазе могу да буду и посљедица повишених масноћа, па статини могу чак и да помогну јетри да боље функционише и да се трансаминазе смире - објашњава др Брадић.
Међутим, уколико су у питању значајнији порасти трансаминаза или се јаве жутица и поремећај коагулације, тада треба бити много опрезнији, додаје гастроентролог. У таквим ситуацијама повишене масноће више нису најважнији проблем, јер се очигледно ради о озбиљнијој болести јетре коју треба другачије лијечити.
- Сами статини могу понекад да повисе трансаминазе код један до три одсто пацијената. Међутим, ти порасти су најчешће пролазни и спонтано се нормализују. У ретким случајевима, отприлике код једног на десет хиљада пацијената, терапија статином мора да се промијени или потпуно укине - закључује дрТихомир Брадић.
