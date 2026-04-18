"Секунде одлучују": Како су Никола Шобот и његов тим спасили још један живот?

Пацијенту, који је доживио СТЕМИ инфаркт, најтежи облик срчаног удара, а налазио се на путу из Мостара ка Дубровнику, спасен је живот захваљујући брзој и стручној интервенцију доктора Николе Шобота и његовог тима.
Како је навео, Никола Јеличић, предсједник Струковног синдиката медицинских сестара и техничара УКЦ РС, "секунде су одлучивале".
"Пацијент у СТЕМИ инфаркту, на путу из Мостара ка Дубровнику, доживљава срчани удар. Секунде одлучују. Захваљујући брзој, стручној и одлучној реакцији доц. др Николе Шобота и његовог комплетног тима, још један живот је спашен. Поносан сам што сам дио тима који не пита колико траје смјена, већ колико живота може спасити. На понос Херцеговине, Републике Српске и болнице Требиње ЈЗУ Свети архиђакон Стефан-9.јануар.
Велика захвалност и тиму ангио сале у Требињу који заиста показује велики интерес и залажу се да усвоје сва нова знања и вјештине", рекао је Јеличић.
