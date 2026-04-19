Боље од млијека у кафи: Помаже цријевима, холестеролу и контроли апетита

19.04.2026 10:39

Фото: Jason Villanueva/Pexels

Кафа са маслиновим уљем осваја кафиће широм свијета и друштвене мреже, али да ли је ово необично пиће заиста вриједно пробати? Шта се крије иза тренда „олеата“ и коме може донијети стварне користи за здравље цријева, па чак и срца.

Кафа са маслиновим уљем је нови тренд у свијету који подржава здравље.

Олеато је спој класичног еспреса или латеа са малом количином маслиновог уља екстра д‌јевичанског квалитета. Кључан је избор висококвалитетног уља – хладно цијеђеног, нерафинисаног, богатог природним антиоксидансима.

Овај необичан спој комбинује подстицајно дејство кофеина са благотворним д‌јеловањем здравих масти. Иако се на први поглед чини као кулинарска екстраваганција, овај напитак добија све више присталица.

Зашто кафа са маслиновим уљем постаје популарна?

Спој кафе и маслиновог уља није случајан. Стручњаци истичу да овакав напитак може донијети низ здравствених користи. Мононезасићене масне киселине присутне у маслиновом уљу помажу у регулацији нивоа холестерола, чиме подржавају здравље срца.

Полифеноли, природна биљна једињења, имају противупално дејство. С друге стране, масти у комбинацији са кофеином стабилизују ниво енергије, побољшавају концентрацију и обезбјеђују осјећај ситости на дуже вријеме, што може смањити потребу за грицкањем између оброка.

Витамини и минерали у шољици олеато кафе

Додатак маслиновог уља значајно повећава нутритивну вриједност кафе. Овај напитак садржи витамин Е, снажан антиоксиданс, витамин К, који подржава згрушавање крви, као и полифеноле и мање количине калијума и гвожђа. Као резултат, олеато може имати повољан утицај на метаболизам и стабилизацију нивоа шећера у крви.

За кога је олеато добар избор?

Кафа са маслиновим уљем може бити посебно корисна за особе које воде активан начин живота и којима је потребна стабилна енергија током дана. Такође се препоручује особама на дијетама са ниским уносом угљених хидрата, као и онима који желе да смање унос грицкалица. Може помоћи у бољој концентрацији и контроли апетита.

Како припремити олеато код куће?

Припрема је једноставна – скувајте омиљену кафу (најбоље еспресо) и додајте кашичицу маслиновог уља екстра д‌јевичанског квалитета. По жељи можете додати биљно млијеко, цимет или мало меда.

Ко треба да буде опрезан?

Овај напитак није за свакога. Особе са осјетљивим дигестивним трактом, болестима јетре или панкреаса, као и они који имају гастроезофагеални рефлукс, треба да буду опрезни. Код неких људи кафа са додатком масти може имати лаксативно дејство, посебно на почетку конзумирања.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

