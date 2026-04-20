Скроловање по телефону оптерећује тијело више него што мислите

Научници су развили АИ систем који открива колико кориштење мобилног телефона оптерећује мишиће, указујући на скривене физичке посљедице свакодневног скроловања.
Није проблем само у очима: скроловање на телефону оптерећује тијело више него што знате.
Научници су развили АИ систем назван Лог2Мотион који анализира шта се дешава с нашим мишићима док куцамо, скролујемо и прелазимо прстом по екрану. Не прате само шта смо кликнули, већ и колики је физички напор био потребан да то урадимо.
То значи да систем може да процијени колико се палац, шака и рука напрежу при наизглед безазленим покретима које понављамо из дана у дан. Иза обичног скроловања, тврде истраживачи, често стоје ситна истезања и микро-напрезања која временом могу постати проблем.
Лог2Мотион користи детаљан АИ модел руке са 63 мишићно-тетивне јединице и покушава да симулира како би се стварна особа морала кретати да изведе неку радњу на мобилном телефону. У обзир узима и мале несавршености у покретима, јер људи, наравно, не помјерају прсте као роботи.
Посебно је важна опција која систему омогућава да у реалном времену користи праве Андроид апликације. Због тога истраживачи могу да виде колики физички напор захтијевају обични додири, скроловање или разни покрети у апликацијама и играма.
Поента је прилично јасна: технолошке компаније знају шта корисници кликћу, али углавном не знају колико их то физички оптерећује. Не виде, на примјер, да ли неки тастер захтијева непријатно истезање палца или нека геста више напора него што би требало.
Истраживачи кажу да би овакав систем једног дана могао помоћи девелоперима да апликације дизајнирају тако да буду мање напорне за кориштење.
Годинама се говори о томе шта мобилни телефони раде нашем мозгу и пажњи. О физичкој цијени сталног скроловања готово да се није говорило. Ово истраживање сугерише да проблем можда није само у екрану пред очима, већ и у покретима које због њега стално понављамо.
(Б92)
