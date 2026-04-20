Џиу-џицу клуб "Јахорина" освојио 39 медаља на турниру у Бањалуци

Џиу-џицу клуб "Јахорина" са Пала освојио је 39 медаља на међународним турниру у Бањалуци на којем је учествовало око 500 такмичара из региона.
Паљански клуб наступио је у 46 категорија и освојили су 12 златних, 14 сребрних и 13 бронзаних медаља.
Појединачне награде ни овај пут нису изостале, па је Матија Јовановић проглашен за најбољег такмичара у категорији до осам година, док је Ања Делипара најбоља у категорији до 18 година, саопштено је из Џиу-џицу клуба "Јахорина".
Истакли су да су презадовољни оствареним резултатима који су потврда квалитетног и преданог рада, те да посебну снагу клуба представљају младе наде које долазе.
"Сигурни смо да ће нове генерације наставити врхунске резултате и достојно представљати клуб на свим такмичењима", наводи се у саопштењу.
Из Џиу-џицу клуб "Јахорина" су навели да их у мају очекују нови изазови и наступи на турнирима у Лозници, Будви и Брчком, гдје ће имати прилику да додатно потврде квалитет и континуитет добрих резултата, преноси Срна
