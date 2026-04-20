Logo
Large banner

Џиу-џицу клуб "Јахорина" освојио 39 медаља на турниру у Бањалуци

Аутор:

АТВ
20.04.2026 14:33

Коментари:

0
Џиу-џицу клуб "Јахорина" са Пала освојио је 39 медаља на међународним турниру у Бањалуци на којем је учествовало око 500 такмичара из региона.
Фото: Srna

Паљански клуб наступио је у 46 категорија и освојили су 12 златних, 14 сребрних и 13 бронзаних медаља.

Појединачне награде ни овај пут нису изостале, па је Матија Јовановић проглашен за најбољег такмичара у категорији до осам година, док је Ања Делипара најбоља у категорији до 18 година, саопштено је из Џиу-џицу клуба "Јахорина".

Истакли су да су презадовољни оствареним резултатима који су потврда квалитетног и преданог рада, те да посебну снагу клуба представљају младе наде које долазе.

"Сигурни смо да ће нове генерације наставити врхунске резултате и достојно представљати клуб на свим такмичењима", наводи се у саопштењу.

Из Џиу-џицу клуб "Јахорина" су навели да их у мају очекују нови изазови и наступи на турнирима у Лозници, Будви и Брчком, гд‌је ће имати прилику да додатно потврде квалитет и континуитет добрих резултата, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џиу-џицу

Бањалука

турнир

Пале

Међународни турнир

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner