"Дјечија игралишта су мјесто радости, а не опасности"

Аутор:Марија Милановић
Иако се актуелна градска администрација "прославила" само изградњом паркова у Бањалуци, мада више оних заливених бетоном, тужна слика града почива на девастираним дјечијим игралиштима и парковима.
Скоро да нема паркића или игралишта на коме се не налазе покидани ланци од љуљашки, труле клацкалице или искривљени тобоган, а који скупа представљају већу пријетњу него објекат за разоноду с обзиром да су у граду забиљежени случајеви гдје су се најмлађи и повређивали.
Скупштина града Бањалука према наводима са посљедњег Колегијума у једној од предложених тачака за наредну сједницу, требала би да разматра и ону која се односи на хитну реконструкцију игралишта у Бањалуци и то на 12 локација, како су навели.
„Реконструкција дјечијих игралишта у граду ми се свиђа као идеја, али видим да се не спомињу приградска насеља. У мом насељу има једно игралиште, код Торинекса, испод надвожњака. Јако је скромно у садржајима и налази се у хладовини. Осим што би га требало уредити и обогатити садржајем, постоје и оне локације савршене за градњу нових игралишта јер код нас у Врбањи дјеце је све више. Осим игралишта, проблем је и лоша инфраструктура јер дјеца која из околних насеља долазе до игралишта код Торинекса прескачу свакодневно рупе, а које су комшије саме крпиле“, казала нам је Гордана Б.
Према плану реконструкције новитети неће бити само у виду мобилијара за игру и забаву већ ће, како тврде надлежни, обезбиједити и видео-надзор, као и уградња сигурносних подлога како би се најмлађима обезбиједила безбрижна игра.
„Реконструкција и санација дјечија игралишта на подручју града Бањалуке је неопходна, пошто су у веома лошем стању. Хитно их треба уредити и довести у безбједно стање“, поручила је одборница СНСД-а Зорица Кузмановић Василић.
Она напомиње да су кроз одборничка питања на актуелном часу, одборници владајуће коалиције скоро на свакој скупштини указивали на веома лоше стање игралишта на подручју града Бањалука.
„Бањалука мора бити град у коме су дјечија игралишта мјесто радости, а не опасности. Дјеца у нашем граду заслужују сигурно и срећно дјетињство“, закључује Кузмановић Василић.
На наредној сједници, а која се према најави треба одржати 28. априла пред одборницима ће се наћи приједлог о кредитном задужењу у износу од милион КМ у намјену хитне реконструкције дјечијих игралишта.
Уколико се одборници у бањалучкој Скупштини усагласе, малишани у граду и то на чак 12 локација могу ово љето уживати у игри и забави, а уколико се ипак не подигне довољан број руку, игралишта би могла остати оно што су и данас – ризична мјеста на којима се у сваком тренутку може озлиједити неко од најмлађих.
Пројектом је предвиђена реконструкција игралишта у улицама Царице Милице 26. и 28., Вождовачка, Уроша Предића, Богдана Жерајића (стадион на Лаушу), Кнежопољска (Борик), Косовке дјевојке 6, Симе Миљуша, Булевар цара Душана, Анте Јакића, Тараса Шевченка и Рајка Боснића.
