Стевандић: Вредновати рад возача у здравственим установама

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је данас у Бањалуци да је неопходно пронаћи рјешење које неће реметити важеће законске процедуре, али ће омогућити адекватно препознавање и вредновање рада возача у службама хитне медицинске помоћи и у болницама у Српској.
Стевандић је нагласио да је кључни проблем у томе што се возачи, иако обављају изузетно одговорне задатке и учествују у хитним интервенцијама, не третирају у складу са стварним значајем њиховог рада, саопштено је из Народне скупштине Републике Српске.
Он ће Влади и Министарству здравља и социјалне заштите упутити захтјев да путем дефинисања посебно отежаних услова рада буду адекватно регулисана статусна и финансијска питања возача.
Возачи су указали на комлексност и одговорност послова које обављају, наводећи да учествују у спасавању живота и да су неизоставан дио здравственог система, иако се формално воде као немедицинско особље.
Они су подсјетили да их је више од 80 било заражено вирусом корона, да су прошли обуке и посједују сертификате за пружање помоћи у несрећама и ванредним ситуацијама, те да раде у режиму приправности, ноћних и других дежурстава, уз одговорност за екипе и пацијенте које превозе у земљи и иностранству, преноси Срна
Република Српска
4 ч8
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
16
59
16
57
16
44
16
29
16
25
Тренутно на програму