Борба за живот малишана: Без Фонда "Душа дјеце" многи не би имали шансу

Аутор:

АТВ
20.04.2026 12:44

Борба за живот малишана: Без Фонда "Душа дјеце" многи не би имали шансу

Значај рада и постојања Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству "Душа дјеце" најбоље показује чињеница да је од почетка године 85 дјеце први пут упућено ван граница Републике Српске.

Поручила је ово директорица Фонда "Душа дјеце" Јасминка Вучковић истичући да је посредством њих за осам година рада на лијечење отишло око 1.400 дјеце.

"Новац који лијеже на наш рачун користимо искључиво за лијечење и потребе дјеце која иду у иностранство", поручила је Вучковићева и додала да је за четири мјесеца ове године шесторо дјеце са ријетким болестима отпутовало у Словенију а за њихови лијече биће потрошено близу два милиона КМ.

Владимир Веселиновић, отац шеснаестогодишњег дјечака из Добоја, нагласио је да без Фонда не би могли да обезбиједе сигурно лијечење дјетету, пише Глас Српске

"Лијечења су јако скупа, те преко 95 одсто грађана није у могућности то да плати. Наш син се лијечио у Београду и Турско, али сад смо у терапијској процедури и тражењу нове болнице за наставак лијечења", казао је Веселиновић.

Према његовим ријечима, борба траје и трајаће, али да није имао подршку Фонда тешко ни издржали пребродили све препреке на које су наишли.

