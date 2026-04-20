Тактичка вјежба МУП-а данас у Лакташима

Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас до 15.00 часова, на подручју насеља Јаблан, град Лакташи, реaлизовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Вјежбу организује Центар за обуку са припадницима Специјалне антитерористичке јединице, саопштили су из МУП-а Републике Српске.
