19.04.2026 19:49

Додик: Истину о Јасеновцу нико неће моћи да заташка
Данас су у Доњу Градину дошли пријатељи, који су поручили да се злочин не смије заборавити, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Хвала пријатељима из Израела, САД, Русије, а посебно предсједнику Србије Александру Вучићу. Истину о Јасеновцу нико неће моћи да заташка јер српски народ има Републику Српску и Србију, имамо достојанство и нећемо допустити ревизију историје", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, данас је обиљежен Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ.

