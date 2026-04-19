Додик: Зашто нема амбасадора ЕУ у Доњој Градини? Ко вам смета?

Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Доњој Градини поручио је да не смијемо да ћутимо, јер ако ћутимо други ће причати умјесто нас.
"Данас нити сам разочаран, нити желим да неко схвати да наглашавам. Послали смо позиве свим представницима европских земаља. Нисмо жељели да ово буде политика, ово је истина. На овом мјесту не можете да градите неке политике сукоба или искључивања. Данас овдје нема амбасадора ЕУ. Зашто? Прошле године нису хтјели доћи јер не поштујемо Шмита. Не поштујемо га ни ове године. Лажно је ту, чини нам зло и чини све што може да подреди Србе муслиманском народу у Сарајеву. Зашто данас нисте ту? Зато што су неки други људи овдје? Зато што се не слажете са политиком Републике Српске? Или политиком Доналда Трампа? Или се можда не слажете са Израелом? Срам вас било! Овдје је страдало 500.000 Срба, убијено је 700.000 људи. Гледате сада телевизију, па ћете доћи сутра да положите вијенце. Не, ми ово обиљежавамо данас. Морамо да говоримо јер када ћутимо, други мисле да су у праву. Не смијемо да ћутимо, јер вапај оних који никада нису ништа имали и били су убијени нису изгубили своје достојанство. Једино што им је остало је достојанство. Ми данас имамо Републику Српску, Србију и достојанство. Научили смо шта значи имати државу као залог слободе", рекао је Додик и поручио:
"Је л' мислите да ће ова млада генерација која је више опредијељена патриотизму и Републици Српској, него актуелне и старије генерације, мислите да ће вам дозволити да нас покорите? Да ћемо због мале апанаже коју шаљете из ЕУ ми изгубити достојанство и рећи вам радите нам шта хоћете. Видјели смо како ви радите кад хоћете", рекао је Додик.
Он је поручио да је поносан на чињеницу да су пријатељи који су говорили у Доњој Градини нагласили да се овај злочин не смије заборавити.
"Причати овдје о страдању на данашњи дан је понављати познате истине о којима највише говори тишина овога простора. Мјеста гдје су умирали и убијани само зато што су имали свој идентитет, име и презиме, своју вјеру. Није им опроштено што су рођени као дио српске, јеврејске и ромске заједнице. Није им опроштено зато што су жељели да живе, што сви родитељи нису стигли да одбране дјецу која су им убијена овдје", рекао је Додик.
Он је подсјетио на усташке злочине којима су покровитељи били фашисти и нацисти.
"Негдје у току рата, водећи муслимански прваци из Сарајева пишу Хитлеру 'драги Фиреру очекивали смо да ћемо бити покорени од вас како бисмо показали да припадамо покрету који жели да направи чисту земљу. Ти муслимани тог времена имали су своју адресу у Њемачкој, а чини ми се да и ови данас муслимани имају адресу само Шмиту. Само су се промијениле методе. Тада су долазили хеликоптерима, а данас долазе на подмукао начин. Зато је наше увјерење да је Бајденова Америка била за нас лоша, близу злочина који је чинила над нама шаљући нам сподобу Шмита да би нам он наметао законе и креирао рјешење и поручио, да моји преци прије 80 година нису успјели да одлучују умјесто вас, ја сам дошао да одлучујем умјесто вас", рекао је Додик.
