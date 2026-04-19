Херцог: Доња Градина подсјетник на зло и симбол борбе против безразложне мржње

Предсједник Израела Исак Херцог поручио је данас да је Доња Градина подсјетник на зло које је чињено у име мржње, али и симбол неопходности борбе против свих облика безразложне мржње и режима који је отворено подстичу.
Он је навео да је једини злочин хиљада и хиљада убијених Срба, Јевреја и Рома у системима јасеновачких логора у Независној Држави Хрватској /НДХ/ био то што су се усудили да постоје.
"Историја нас је научила да никада не смијемо дозволити да зла и говор мржње прођу некажњено, јер се у супротном могу поновити. Нажалост, чак и данас постоји убилачки режим, који нескривено пријети мирољубивим народима широм свијета", истакао је Херцог у видео поруци објављеној на обиљежавању Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у Доњој Градини.
Херцог је нагласио да је руководство Исламске Републике Иран још једном показало да им је уништење Израела важније од добробити сопствених грађана.
"Деценијама су градили империју зла и терора, зато је наша дужност да се боримо против њих и њихових сила таме. Наша обавеза је да чувамо сјећање на све убијене у холокаусту и да осигурамо будућност јеврејског народа, предузимањем одлучних корака против оних који данас пријете нашој нацији", истакао је Херцог.
Он је позвао на заједничку борбу против свих облика мржње и дискриминације, те борбу за чување сјећања на прошлост која не смије бити заборављена.
У Козарској Дубици и Доњој Градини данас се обиљежава Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, уз присуство највиших званичника Републике Српске и Србије.
Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 дјеце.
Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту – Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године.
