Стевандић: Истина нађе пут и просијече кланце неправде

19.04.2026 12:52

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је српски народ сатанизован стереотипним лажима да би се сакривала истина о највећем геноциду у овом дијелу Европе и Србима као највећим жртвама уз Јевреје и Роме.

"Али као вода, истина нађе пут и просијече кланце неправде. Слава убијеним и покланим. Памтимо и наша деца ће знати све!", истакао је Стевандић на "Иксу" поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, преноси Срна.

Ненад Стевандић

Дан сјећања

Доња Градина

Јасеновац

НДХ

