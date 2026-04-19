Мацут: Јасеновац - вјечна опомена која снажно одјекује

19.04.2026 12:35

Мацут: Јасеновац - вјечна опомена која снажно одјекује
Премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је да је Јасеновац опомена која снажно одјекује како се геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ никад не би поновио.

Мацут је, поводом Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ у Другом свјетском рату, поручио да се на мјесту као што је Јасеновац учи да је памћење чин поштовања, а не освете.

Он је указао да се Дан сјећања обиљежава са наученом важном лекцијом, те да се са дубоким болом сви данас осврћу и на 81 годину од пробоја посљедње групе логораша из Јасеновца.

- Оба ова повода, снажна су опомена која и данас снажно одјекује, а треба да одјекује и у будућности - да се никад не би поновила! - истакао је Мацут.

Он је додао да сјећање на њихово страдање обавезује да будемо достојни њихове жртве, не само кроз тугу, већ кроз одговорност, саопштено је из Владе Србије.

- Вјерујем да је снага једног народа у томе да сачува истину, али и да гради будућност у којој се зло никада више неће поновити - нагласио је Мацур.

Он је рекао да Србија остаје посвећена култури сјећања, његовању истине и изградњи мира и сарадње са свима.

- Само тако можемо бити сигурни да генерације које долазе живе у свијету достојном човјека - поручио је Мацут.

У Козарској Дубици и Доњој Градини данас се обиљежава Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, уз присуство највиших званичника Републике Српске и Србије.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја и 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 дјеце.

Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости.

Ђуро Мацут

Јасеновац

