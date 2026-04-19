Трагедија у Крагујевцу: Преминула беба, Хитна помоћ имала удес

19.04.2026 12:24

У крагујевачком насељу Корићани дошло је до трагедије када је преминула беба, која је возилом Хитне помоћи транспортована до болнице.

"Беба је била у тешком здравственом стању и возилом Хитне транспортовали су је у болницу. Међутим, дошло је до саобраћајне незгоде у којој је учествовало управо то санитетско возило", каже за РИНУ извор упознат са овим трагичним догађајем.

Како се сазнаје, смрт бебе ипак није уследила као посљедица ове саобраћајне незгоде, већ је преминула усљед јако тешког здравственог стања.

Даљом истрагом биће утврђене све околности које су довеле до овог трагичног догађаја.

